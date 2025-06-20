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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

盛夏戲水就是要炫腹 3招打造腹肌線條

2025/06/20 12:42

夏日是戲水消暑季節。（記者張軒哲攝）

夏日是戲水消暑季節。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕炎夏是體態最無所遁形的季節，不論是比基尼、泳褲還是露腰穿搭，清晰的腹肌線條，幾乎成了夏日穿搭的隱性門檻。其實每個人都有腹肌，差別只在是否藏在皮下脂肪之下。世界健身World Gym今（20）日指出，想讓腹部肌群清楚現形，並非只靠單一運動，而是要搭配正確訓練、飲食與生活節奏的3大原則，提升代謝、降低體脂，才能讓腹肌線條真正出現。擁有腹肌不只是夏日穿搭的自信表現，更是核心穩定、提升體能的基礎。

1. 選對核心訓練：腹部肌群是由腹直肌、腹內/外斜肌、腹橫肌組成，是維持姿勢與穩定身體的核心結構；而擁有強壯的核心，能改善姿勢、預防腰痛，並提升運動表現與日常活動效率。建議死蟲式、仰臥摸腳踝、V字仰臥起坐，搭配深蹲、硬舉……等全身性訓練，提升整體肌肉量與代謝效率。

2. 飲食控制：如果皮下脂肪覆蓋率太高，就算天天練腹肌，也難以看見線條。建議採用「高蛋白、低精製糖、控制總熱量」為飲食原則，並攝取複合式碳水、優質脂肪與充足蔬果。透過穩定飲食與規律運動並行，逐步降低體脂率。

3.調整作息與情緒壓力：睡眠不足與長期壓力，會導致皮質醇分泌增加，進而刺激脂肪囤積，尤其容易集中在腹部。因此，想練出腹肌，別忽略每天至少睡滿7小時、練習冥想或從事能讓自己放鬆的活動、建立規律生活作息，避免熬夜與情緒性暴食。穩定的作息與情緒管理，才能讓你的訓練成果不被壓力抵銷。

降低體脂可採用「高蛋白、低精製糖、控制總熱量」為飲食原則，並攝取複合式碳水、優質脂肪與充足蔬果。（記者張軒哲攝）

降低體脂可採用「高蛋白、低精製糖、控制總熱量」為飲食原則，並攝取複合式碳水、優質脂肪與充足蔬果。（記者張軒哲攝）

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