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健康 > 抗老養生 > 運動復健

新北衛生局「職場大步走」385支隊伍響應 「他們」拿大禮

2025/06/20 13:06

新北市衛生局舉辦「職場大步走 組隊抽好禮」活動，共吸引60家職場、385支隊伍響應。示意圖。（資料照）

新北市衛生局舉辦「職場大步走 組隊抽好禮」活動，共吸引60家職場、385支隊伍響應。示意圖。（資料照）

〔記者羅國嘉／新北報導〕為推廣職場運動文化，新北市衛生局舉辦「職場大步走 組隊抽好禮」活動，共吸引60家職場、385支隊伍響應，此次活動鼓勵員工透過健走養成日常運動習慣，並使用「新北動健康APP」計步，只要隊伍每日平均步數達5千步即具抽獎資格。活動共送出總值逾10萬元的獎項，最大獎由好市多汐止分公司隊伍「W874-卡路里討債」抱回萬元禮券。

衛生局長陳潤秋指出，根據體育署2024年統計，30至59歲青壯年族群規律運動比例最低，且每日有1/3以上時間都在職場，因此職場成為推動健康的重要場域。此次活動共送出總值逾10萬元的獎項，日前公布得獎名單，最大獎由好市多汐止分公司隊伍「W874-卡路里討債」抱回萬元禮券。

陳潤秋提醒，活動雖已結束，各單位可持續使用「新北動健康APP」累積健康幣兌換禮品，並鼓勵參加國民健康署辦理「績優健康職場與優良推動人員評選活動」，報名至8月15日止。

職場大步走活動得獎公告。（新北市衛生局提供）

職場大步走活動得獎公告。（新北市衛生局提供）

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