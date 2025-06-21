健康網》吃完早餐想嗯嗯？營養師：正常！能改善便秘

大家是否經常在吃過早餐後，很想上廁所呢？營養師表示這是正常現象，且可幫助兒童養成排便習慣。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家是否曾有經驗，自己總在吃完早餐後，就想跑廁所？營養師呂孟凡說明，這是胃結腸反射，在早晨與餐後特別活躍。若有便秘困擾，常覺得上廁所很困難，可以善用這個生理特色；而兒童與長輩若能立刻如廁，才能養成規律排便的習慣。

營養師呂孟凡在臉書粉專「營養麵包（呂孟凡營養師）」發文說明，胃結腸反射（Gastrocolic Reflex）胃結腸反射是一種生理性反射，負責在進食後調控下腸胃道的蠕動功能。由於胃結腸反射的作用，當食物進入胃部並引起擴張時，結腸的蠕動會隨之增加；胃結腸反射透過調節蠕動與將已攝取的食物向遠端（朝向直腸）移動，來騰出空間以容納更多食物的攝取。

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整個胃結腸反射的過程包括很多階段，而這些階段的調控則是多因素的，涉及神經、機械性及旁泌作用的調節物質。多種神經胜肽被認為是此反射的潛在調節因子，包括膽囊收縮素（cholecystokinin）、血清素（serotonin）、神經降壓素（neurotensin）以及胃泌素（gastrin）。已知並被研究的三個調控中心包含肌源性調控、荷爾蒙調控與神經調控。

在消化的階段性反應中，乙狀結腸是受到最大影響的區域，其表現為一連串週期性的收縮與放鬆，以將食物向遠端、朝向直腸推進。這些收縮由肌神經叢（myenteric plexus）產生，並由外肌層（muscularis externa）執行。胃結腸反射會在進食後產生便意，當食物進入直腸並造成壓力上升時，胃結腸反射會促進透過排便來排出直腸內的內容物。

胃結腸反射在「早晨」，及「餐後」特別活躍。善用這項生理機制可作為改善便祕的策略。特別是對於兒童與高齡患者而言，養成每天早餐後立即如廁的習慣，有助於建立規律排便喔！也可以試試看在早餐時攝取富含膳食纖維的食物，可以幫助胃結腸反射更上一層樓。

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