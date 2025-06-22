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健康網》「早C晚A」這樣用 食藥署：抗氧更新角質肌膚更有感
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕在現代快節奏的生活中，如何維持健康的肌膚與良好的生活狀態，成為許多人關心的話題。近年來，「早C晚A」這個保養概念迅速流行，您是否也曾經好奇這背後的原理？食品藥物管理署特別邀請台灣皮膚科醫學會吳吉妮醫師，為您介紹所謂的早C晚A究竟是什麼？以及化粧品正確使用方法及注意事項。
什麼是「早C晚A」？
「早C晚A」是一種常見的保養方式，指的是早上使用維生素C，晚上使用維生素A的衍生物（包括A酯、A醇、A醛等）。吳吉妮表示，維生素C具抗氧化特性，可抑制黑色素生成，建議於白天搭配防曬產品使用；維生素A衍生物在皮膚內依序轉化為A酸，有助於角質更新，然而因其在光照或與空氣接觸時，分子結構容易被破壞或氧化，導致其活性降低，甚至產生刺激性副產物，因此適合在夜間使用，以減少刺激與光敏反應。
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使用限制與注意事項
「早C晚A」的保養方式，但並非適合所有人。吳吉妮指出，孕婦及哺乳期婦女、敏感性或乾燥性肌膚者，以及剛接受雷射或化學換膚等療程者，均應暫緩使用。
保養建議與步驟
吳吉妮建議，保養初期可選用低刺激的維生素C衍生物，如抗壞血酸葡糖苷（Ascorbyl Glucoside）與低濃度A酯，依個人耐受度，每週使用1~2次，或視情況改用A醇、A醛，並可搭配高保濕或含油量較高的產品，確保角質層鎖水，減少因乾燥造成的不適。
分時使用維生素C與A衍生物，可發揮各自特性又減少互相干擾。吳吉妮醫師建議先從低濃度、低頻率開始，視膚況逐步調整，並搭配高保濕產品，維持角質屏障，降低刺激與乾燥風險，才能安心持續保養。
轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1031期
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