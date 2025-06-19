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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》「小兄弟」又悶又癢 醫：恐是龜頭包皮炎

2025/06/19 21:47

醫師指出，若是龜頭反覆發炎、包皮過長、清潔困難的男性，建議可以做包皮槍手術；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，若是龜頭反覆發炎、包皮過長、清潔困難的男性，建議可以做包皮槍手術；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣的夏天又濕又熱，汗流浹背是夏天日常，但如果是「小兄弟」悶悶癢癢的，維尚泌尿科醫師白彞維提醒「先別抓了」，恐怕不是單純流汗，而是龜頭包皮炎，若是反覆發炎、包皮過長、清潔困難的男性，建議可以做包皮槍手術，不只是清爽，更是預防再發炎的危機。

白彞維在臉書專頁「Chill健康診療室-白彞維泌尿科醫師」發文指出，若小兄弟有出現龜頭紅腫、搔癢；包皮有異味、分泌物；洗完還是癢、甚至刺痛，就有可能是龜頭包皮炎。

白彞維說明，包皮槍是一種新式微創包皮手術工具，和傳統手術方式不太一樣。手術時，醫師會把多餘的包皮放進儀器內，按下一鍵，就能同時完成「切除」與「止血」的步驟，不需要像傳統方式那樣手工縫線。

白彞維說，包皮槍手術的整個過程非常快，實際動刀的時間大概只要5-10分鐘，也因為過程中有自動止血設計，出血量少、術後疼痛感也比較輕微。對於擔心開刀痛、怕流血多或工作時間難請假的男性來說，包皮槍是一種省時、低負擔的新選擇。

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