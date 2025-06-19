9旬老翁主動脈瘤免開胸 支架植入成功救命創新里程碑

胸主動脈分支支架手術中3D 即時重組圖。（長庚醫院提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕90歲柯老先生6年前確診急性主動脈剝離，接受開胸手術，留下一道30公分傷口，今年主動脈弓血管瘤快速擴大至6公分需要再次手術，考量年事已高、再次開胸風險也高，醫療團隊引進新式的胸主動脈分支支架植入手術，以免開胸、免停止心跳的方式完成治療，為台灣心臟血管外科治療開創嶄新里程碑。

林口長庚心臟血管外科主任陳紹緯表示，最靠近心臟的升主動脈及主動脈弓血管瘤，因為靠近心臟，以極其分支的血管負責把血液送到頭部，是非常危險的手術區域。面對這類主動脈弓區域的複雜病變，傳統治療方式需要進行開胸手術，建立體外心肺循環、降溫、心臟暫時停止，甚至短暫腦部缺血，雖然有效，但風險相當高。

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不過，陳紹緯指出，新式的胸主動脈分支支架手術，可取代傳統的開胸手術，一樣有效，風險卻更低。整個手術過程不需要30公分的開胸傷口，僅需經由腹股溝、頸動脈、腋下的小切口，在混合手術室下完成，手術時間及出血量都顯著減少，特別是針對高齡高風險病人，可有效降低中風、腎衰竭、心臟衰竭等手術風險。

胸主動脈分支支架示意圖。（長庚醫院提供）

林口長庚心臟血管外科助理教授鄭羽廷解釋，主動脈瘤過往的處理方法，包括使用人工血管進行外科繞道手術，或利用大小支架並排的方式進行。然而，這些方式存在傷口護理及大小支架間滲漏的風險，可能導致手術失敗。

鄭羽廷強調，新式的胸主動脈分支支架技術，最大的突破在於內建的分支設計，整個過程在複合式混成手術房進行，這種一站式手術環境，可以即時進行3D影像重組，利用術中即時的高精準度影像導引，達到毫米級精準定位，整體手術成功關鍵在於詳細的術前規劃，以及團隊成員在手術中的精準操作。

桃園長庚醫院副院長葉集孝表示，林口長庚醫院心臟血管外科團隊成功引進胸主動脈分支支架系統，標誌台灣在主動脈疾病治療領域的重大突破。這項技術對於解剖結構適合的患者，能提供微創、高效且長期可靠的治療選擇，尤其適合外科手術高風險患者，為他們提供了過去難以想像的治療可能性。

胸主動脈分支支架圖。（長庚醫院提供）

林口長庚心臟血管外科率先引入胸主動脈分支支架手術新技術，左2為陳紹緯醫師，左3為鄭羽廷醫師。（長庚醫院提供）

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