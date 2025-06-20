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健康網》針灸前後注意：針前不空腹、針後緩一緩
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕你有針灸的經驗嗎？中醫師說明，針灸看似簡單，其實非常講究「時、氣、身」的配合。中醫師針對針灸前後該做的注意事項，提出建議，盼民眾能夠
鳴堂中醫體系醫療長周宗翰在臉書粉專「口鳥鳴大夫x周宗翰醫師」說明，為了讓療效發揮最大、身體也能安全適應，建議患者把握以下關鍵時段的注意事項：
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【針灸前】3件事準備好，減少不適、提升療效
● 不要空腹也不要吃太飽
空腹針灸容易頭暈、出現虛弱與「暈針」反應；且飯後立刻針灸則會讓血液集中於消化系統，降低療效。建議：治療前1小時可進食少量清淡食物
● 穿著要寬鬆，避免束縛針刺部位
緊身衣褲會限制治療範圍，也可能讓針具彎曲或刺入不正。建議：選擇短袖、寬鬆褲或方便捲起的衣物前來。
● 調整心情與作息，身心同步放鬆
緊張與焦慮會讓氣機不通，導致治療效果下降。建議：提前10分鐘抵達診所，靜心休息，深呼吸幾次
【針灸後】身體在修復期，這些行為先緩一緩
● 避免劇烈運動與過度勞動
治療後氣血正在調整，過度活動可能影響療效、耗傷正氣。建議：休息15～30分鐘再離開，讓身體慢慢回穩
● 針刺部位要清潔乾燥，別立刻洗澡
傷口雖小仍需保護，避免潮濕、接觸髒污或過度摩擦。建議：針灸後2小時內不建議洗澡。
● 補充溫水，幫助代謝循環
針灸會促進氣血流動，適當補水有助排毒與修復。建議：當日避免冷飲，避免干擾體內氣機調整。
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