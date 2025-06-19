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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

把洋芋片當宵夜吃到123公斤 高中生靠這招瘦16公斤

2025/06/19 18:17

中榮家庭醫學部協助黃同學（左2）與張先生（中）成功減重，其中黃同學減脂不減肌，共減去16公斤脂肪。（記者蔡淑媛攝）

中榮家庭醫學部協助黃同學（左2）與張先生（中）成功減重，其中黃同學減脂不減肌，共減去16公斤脂肪。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕17歲黃同學靠吃東西抒壓，國高中時就一路飆破百公斤，胖到123公斤，連走路也會喘，去年到台中榮總接受減重療程，調整生活習慣，學會吃原型食物、減少宵夜頻率，加上規律運動，8個月內成功減重16公斤，療程結束後2個月又瘦了1公斤，尤其他「減脂不減肌」，體脂率從40.4%降至32.8%，肌肉幾乎沒有流失，今年高中畢業前健檢數據正常，整個人身心煥然一新，持續朝理想體重邁進。

台中榮總家庭醫學部醫師鍾念庭表示，傳統老一輩觀念認為青少年發育要養胖才有本錢長高，其實青少年身高、體重成長應參考國健署青少年身體質量指數（BMI）建議值，青少年胃口好、大吃大喝致體重飆漲，18歲成年後將面臨肥胖健康困擾。

鍾念庭醫師指出，減重可有效降低肥胖併發症發生。（記者蔡淑媛攝）

鍾念庭醫師指出，減重可有效降低肥胖併發症發生。（記者蔡淑媛攝）

黃同學不愛吃蔬菜、把洋芋片當消夜吃，國中體重97公斤，高中飆到123公斤，走路都會喘，體檢時發現尿酸超標，去年被昆蟲咬到腳，感染蜂窩性組織炎，歷經開刀3次、9個月時間才癒合，醫師診斷是肥胖影響傷口癒合，下定決心減重。

黃同學去年8月就診家醫科減重門診，鍾念庭量身打造減重計畫、個管師指導減重，首先要戒除宵夜，並減少澱粉攝取，蔬菜、蛋白質要吃夠量，兩週後體重就下降，後來加入運動做重訓。

鍾念庭說明，減重減脂不減肌，必須每日飲食記錄及體重測量；家中不囤零食，並且將零食收進櫃裡，減少視覺刺激；不餓，但想吃東西，可先喝水、豆漿、或無調味毛豆，並發掘飲食以外的抒壓方式，比如看電影、睡覺。

鍾念庭強調，很多民眾減重，選擇不吃東西，結果減重減掉肌肉，沒減到脂肪，之後容易復胖，甚至更胖，身體代謝變慢，也可能變得越來越難減重。

鍾念庭提醒，根據衛福部國民健康署最新113年健康促進統計年報資料顯示，台灣已有超過50%的成人達到過重或肥胖的標準，也就是18歲以上、每2人就有1人體重超標，在兒童及青少年中則約有30%的學童有過重及肥胖問題。

鍾念庭指出，肥胖與高血壓、糖尿病、睡眠呼吸中止症、脂肪肝與心血管疾病等慢性病密切相關，甚至增加多種癌症風險。

依據成人肥胖防治實證指引及相關研究，減重5%至10%有助預防第2型糖尿病、改善非酒精性脂肪肝、多囊性卵巢症候群與血脂異常等代謝異常；減重10%至15%可改善心血管疾病風險、睡眠呼吸中止症、胃食道逆流、退化性膝關節炎與壓力性尿失禁等。減重超過15%時，對緩解糖尿病、降低心血管死亡率、改善心臟射出分率保留型心衰竭等效果更顯著。

黃同學（左3）與張先生（左4）在中榮醫療團隊協助下，成功減重。（記者蔡淑媛攝）

黃同學（左3）與張先生（左4）在中榮醫療團隊協助下，成功減重。（記者蔡淑媛攝）

黃同學（電視右1）去年與台中市副市長鄭照新（電視左1）合照時123公斤，現在為106公斤。（記者蔡淑媛攝）

黃同學（電視右1）去年與台中市副市長鄭照新（電視左1）合照時123公斤，現在為106公斤。（記者蔡淑媛攝）

黃同學去年與台中市副市長鄭照新（左1）合照時123公斤。（記者蔡淑媛攝）

黃同學去年與台中市副市長鄭照新（左1）合照時123公斤。（記者蔡淑媛攝）

黃小弟從123公斤，減到106公斤，而且「減脂不減肌」，體脂率從40.4%降至32.8%，肌肉幾乎無流失。（記者蔡淑媛攝）

黃小弟從123公斤，減到106公斤，而且「減脂不減肌」，體脂率從40.4%降至32.8%，肌肉幾乎無流失。（記者蔡淑媛攝）

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