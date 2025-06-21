健康網》私密處越來越暗沉？ 醫揭7大原因一次看

醫師指出，私密處暗沉通常和女性荷爾蒙、生產後影響、更年期等有關，日常做好避免過度清潔等，便可減少發生；情境照。（照片來源：shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女性對於私密處問題常常難以啟齒，也因一知半解、以訛傳訛下，反而造成種種誤會。舉例來說，坊間便有傳言，女生私密處變暗沉，可能是性愛頻繁所致。西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，私密處暗沉通常和女性荷爾蒙影響、行動時摩擦、除毛後變化、肌膚脆弱反應、與生俱來膚色、生產後影響、更年期等有關，日常只要做好避免過度清潔、保濕等，便可減少發生。

邱筱宸於臉書專頁「邱筱宸 醫師」發文分享，許多女性都會疑惑，為何私密處會越來越暗沉，原因大致可說明如下：

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1.荷爾蒙的影響：我們的身體會隨著青春期、懷孕、生產、哺乳、更年期等階段，出現自然的變化。在這些時刻，雌激素與黃體素的變動會影響黑色素細胞的活性，使得私密處、腋下、乳暈等部位色澤變得較深，這是完全正常的生理現象。

2.日常行動的摩擦：走路、運動、穿著貼身衣物、長時間坐著等日常的動作，其實都會讓肌膚在無形中產生摩擦與刺激。時間久了，便可能促使肌膚增厚，產生色素沉澱。

3.除毛後的變化：使用刮刀、蜜蠟或雷射除毛後，若缺乏後續保濕與修護，也可能讓肌膚留下暗沉與粗糙的小痕跡。

4.肌膚屏障的脆弱反應：若使用過度刺激的清潔產品，或因感染、搔癢而反覆搔抓，也會讓原本脆弱的私密肌膚產生慢性發炎，色澤便會隨之改變。

醫師說，若使用過度刺激的清潔產品，或因感染、搔癢而反覆搔抓，也會讓原本脆弱的私密肌膚產生慢性發炎，色澤便會隨之改變；情境照。（圖取自freepik）

5.與生俱來的膚色：每個人的膚色都不同，黑色素的活性也有高低差異。有些人天生膚色比較深，這只是身體的表現之一，與健康無關。

6.產後影響：生產過後，陰部肌膚可能歷經撕裂、縫合、修復，搭配哺乳期間的荷爾蒙變動，私密處的色澤會顯得更深，這些都是母親身體旅程中的溫柔印記，不需要急著淡去，也不代表妳不夠美。

7.更年期後所致：隨著雌激素逐漸下降，私密處的皮膚會變得較乾燥、較薄，甚至可能產生輕微搔癢與暗沉感。這個階段的妳，更值得用細心與溫柔，好好滋養身體的每一寸肌膚。

邱筱宸表示，想要避免私密處暗沉，日常保養不可少，建議可從小小的溫柔行動開始，包括以下3點：

●選擇透氣、寬鬆的內著：穿著純棉布料、適度鬆緊，可給肌膚最無壓力、少摩擦的呼吸空間。

●避免過度清潔與刺激：私密處其實有自我清潔能力，每日用溫水沖洗即可。若想使用清潔產品，建議挑選pH值貼近自然酸性的溫和配方。

●除毛、洗澡後做好保濕：除毛、洗澡後，可使用無香精、低敏感成分的保濕配方保養品，為肌膚補上安心的屏障。

邱筱宸提醒，我們的身體原本就值得被溫柔對待，若對私密處膚色變化感到疑慮，也可諮詢專業婦產科醫師，找出最合適的照顧方式。

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