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健康網》私密處越來越暗沉？ 醫揭7大原因一次看

2025/06/21 20:21

醫師指出，私密處暗沉通常和女性荷爾蒙、生產後影響、更年期等有關，日常做好避免過度清潔等，便可減少發生；情境照。（照片來源：shutterstock）

醫師指出，私密處暗沉通常和女性荷爾蒙、生產後影響、更年期等有關，日常做好避免過度清潔等，便可減少發生；情境照。（照片來源：shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女性對於私密處問題常常難以啟齒，也因一知半解、以訛傳訛下，反而造成種種誤會。舉例來說，坊間便有傳言，女生私密處變暗沉，可能是性愛頻繁所致。西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，私密處暗沉通常和女性荷爾蒙影響行動時摩擦除毛後變化肌膚脆弱反應與生俱來膚色生產後影響更年期等有關，日常只要做好避免過度清潔、保濕等，便可減少發生。

邱筱宸於臉書專頁「邱筱宸 醫師」發文分享，許多女性都會疑惑，為何私密處會越來越暗沉，原因大致可說明如下：

1.荷爾蒙的影響：我們的身體會隨著青春期、懷孕、生產、哺乳、更年期等階段，出現自然的變化。在這些時刻，雌激素與黃體素的變動會影響黑色素細胞的活性，使得私密處、腋下、乳暈等部位色澤變得較深，這是完全正常的生理現象。

2.日常行動的摩擦：走路、運動、穿著貼身衣物、長時間坐著等日常的動作，其實都會讓肌膚在無形中產生摩擦與刺激。時間久了，便可能促使肌膚增厚，產生色素沉澱。

3.除毛後的變化：使用刮刀、蜜蠟或雷射除毛後，若缺乏後續保濕與修護，也可能讓肌膚留下暗沉與粗糙的小痕跡。

4.肌膚屏障的脆弱反應：若使用過度刺激的清潔產品，或因感染、搔癢而反覆搔抓，也會讓原本脆弱的私密肌膚產生慢性發炎，色澤便會隨之改變。

醫師說，若使用過度刺激的清潔產品，或因感染、搔癢而反覆搔抓，也會讓原本脆弱的私密肌膚產生慢性發炎，色澤便會隨之改變；情境照。（圖取自freepik）

醫師說，若使用過度刺激的清潔產品，或因感染、搔癢而反覆搔抓，也會讓原本脆弱的私密肌膚產生慢性發炎，色澤便會隨之改變；情境照。（圖取自freepik）

5.與生俱來的膚色：每個人的膚色都不同，黑色素的活性也有高低差異。有些人天生膚色比較深，這只是身體的表現之一，與健康無關。

6.產後影響：生產過後，陰部肌膚可能歷經撕裂、縫合、修復，搭配哺乳期間的荷爾蒙變動，私密處的色澤會顯得更深，這些都是母親身體旅程中的溫柔印記，不需要急著淡去，也不代表妳不夠美。

7.更年期後所致：隨著雌激素逐漸下降，私密處的皮膚會變得較乾燥、較薄，甚至可能產生輕微搔癢與暗沉感。這個階段的妳，更值得用細心與溫柔，好好滋養身體的每一寸肌膚。

邱筱宸表示，想要避免私密處暗沉，日常保養不可少，建議可從小小的溫柔行動開始，包括以下3點：

選擇透氣、寬鬆的內著：穿著純棉布料、適度鬆緊，可給肌膚最無壓力、少摩擦的呼吸空間。

避免過度清潔與刺激：私密處其實有自我清潔能力，每日用溫水沖洗即可。若想使用清潔產品，建議挑選pH值貼近自然酸性的溫和配方。

除毛、洗澡後做好保濕：除毛、洗澡後，可使用無香精、低敏感成分的保濕配方保養品，為肌膚補上安心的屏障。

邱筱宸提醒，我們的身體原本就值得被溫柔對待，若對私密處膚色變化感到疑慮，也可諮詢專業婦產科醫師，找出最合適的照顧方式。

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