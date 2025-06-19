男童嚴重異位性皮膚炎 高醫首創「漂白水浴濕敷療法」

高醫皮膚部示範漂白水「濕敷療法」，將稀釋過後的漂白水盡量平均撒在第一層敷料上，等待敷料乾掉後取下，但須在醫師指導下正確執行。（高醫皮膚部提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕天氣越來越熱，也進入異位性皮膚炎患者旺季！高市一位林姓國小男童因中重度異位性皮膚炎，皮膚就因為癢得受不了，抓得全身是傷，傷口流血又「流湯」（指流出組織液），全身傷痕父母心疼不已。個案求助高醫皮膚部，結合光照療法、外用與口服藥物、生物製劑、小分子藥物，並配備全國首創漂白水浴及水療設施，以及在醫師指導下使用的濕敷療法，終於治癒。

高醫表示，漂白水不只能做為預防腸病毒的有效消毒工具，還能成為異位性皮膚炎第一線非藥物介入治療，甚至可以用「類面膜」在家濕敷治療嗎？高醫皮膚部成立「異位性皮膚炎全方位治療及發展中心」，透過精準診斷與持續治療，有機會控制並大幅改善生活品質。

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男童由家長陪同求助醫生，醫療團隊量身規劃最適合的治療策略，建議他定期使用漂白水浴搭配濕敷療法，並且結合生物製劑，經過一兩個月的濕敷療程，他再也不會癢到全身抓破皮，重獲全新生活品質。

男童罹患中重度的異位性皮膚炎，使用搭配漂白水浴及「濕敷療法」並結合生物製劑，皮膚情況獲得大幅度改善；左為治療前、右為治療後情形。（高醫皮膚部提供）

皮膚部主治醫師王暉景表示，異位性皮膚炎是一種慢性過敏性皮膚病，成因多與遺傳體質、環境刺激及免疫失衡有關，常見症狀包括嚴重搔癢、紅疹、乾燥脫屑，甚至裂傷與感染，長期反覆發作會造成情緒壓力與睡眠障礙。

保濕是治療的基石，在家可透過醫師指導下正確的執行「濕敷療法」，並配合抗發炎藥膏、避免過敏原及建立良好生活習慣，才能有效延長穩定期，但需在醫師指導下，正確執行漂白水浴與濕敷療法，搭配醫師調配的藥物，才有機會改善病程、減少復發

高醫也推動新一代生物製劑與小分子抑制劑的臨床應用，幫助中重度病患。王暉景說，異位性皮膚炎不僅是兒童病，成人也可能受害，且與氣喘、過敏性鼻炎等過敏體質高度相關，若出現長期皮膚乾癢、紅疹等反覆發作的症狀，應儘早就醫診斷避免病情惡化。

高醫皮膚部主治醫師王暉景表示，異位性皮膚炎不僅是兒童病，成人也可能受害；且與氣喘、過敏性鼻炎等過敏體質高度相關。（高醫皮膚部提供）

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