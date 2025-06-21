健康網》60歲長者護牙學起來 醫師公開3保養法

醫師表示，在60歲階段護牙要注意3件事，留意多喝水、少咬硬的，以及刷牙時小力點，才能讓牙齒更堅固；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人越來越注重牙齒保健，才能遠離糖尿病等疾病困擾，然而在60歲階段，又該如何在日常做好保護牙齒的工作呢？祐民牙醫隱適美旗艦店院長楊大為建議，日常護牙要注意3件事，留意多喝水、少咬硬的，以及刷牙時小力一點，才能讓牙齒更堅固。

很多熟齡族詢問平常要如何保養牙齒，楊大為在臉書專頁「祐民牙醫 隱適美旗艦店」分享注意事項，幫助民眾達到守護牙齒，以達到促進健康。以下是他建議的3件事：

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第1件事，多喝水，因為當你60歲了，唾液腺分泌會減少，唾液腺的功能可以幫助我們清洗口內的環境，當唾液腺分泌減少，很容易造成牙齦發炎，比較容易蛀牙。

第2件事，60歲的人牙齒可能用了50年，如果以車子作比喻，開了50年的車子，大概已經零零落落，變成古董車，牙齒可能就是「古董牙」，這時千萬要注意的是，不能咬太硬的食物。如果是曾經咬過硬的食物，牙齒已經有裂掉，就要更加小心。

第3件事，刷牙不要太大力，60歲的人都希望牙齒可以永保健康，經常牙刷一拿起來就猛力地刷，猛力地磨，要注意選擇牙刷的刷擇細的、柔軟的，萬一刷得很猛，牙刷又屬於很硬的，就如同拿一個鋼刷，在刷牙一樣，一定要避免這麼做。

楊大為提醒，當年紀步入60歲時，牙齒的保健要留意多喝水、少咬硬的，以及刷牙時小力一點，能保護牙齒顧好健康。

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