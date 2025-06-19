嘉大研究新發現：奈米塑膠粒 影響水耕蔬菜、人體腸道健康

嘉義大學園藝系助理教授李保宏（左3）與成功大學副教授徐瑋萱（中）團隊，深耕微生物外泌體功能研究，獲2024年國科會未來科技獎。（嘉義大學提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕塑膠微粒不只污染海洋及土壤，科學證實可能影響水耕蔬菜生長與人體健康。嘉義大學園藝系助理教授李保宏團隊研究發現：奈米粒徑塑膠微粒，會促使細菌或宿主細胞所釋放的細胞外囊泡與外泌體成分改變，影響人體腸道屏障功能，破壞微生物生態平衡，間接影響健康。本研究已刊登於國際頂尖期刊《自然通訊期刊》並選為焦點論文。

嘉義大學表示，李保宏團隊長期探究外泌體在跨界溝通上的角色，研究發現，奈米級聚苯乙烯塑膠微粒雖未直接傷害萵苣，卻會促進水耕系統中特定細菌繁殖，這些細菌釋放的細胞外囊泡，會抑制作物的抗氧化系統與生長機制，最終導致萵苣枯萎死亡，研究結果已發表於另一個權威期刊《Journal of Hazardous Materials》。

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研究團隊進一步發現，奈米塑膠還能透過干擾外泌體而調節微小核糖核酸（RNA）表現，影響細菌與宿主間的溝通，研究證實，奈米塑膠降低小鼠腸道屏障蛋白表現，破壞腸道菌平衡，導致與腸道疾病相關的腸道菌群異常增生，此研究也打開未來療法可能，針對特定外泌體微小核糖核酸或調節其生成路徑，未來治療策略，將可能恢復因環境污染而失衡的腸道穩定性。

李保宏說，這兩項研究顯示，奈米塑膠的危害不僅在環境污染，更可能透過細胞層級的精細干擾，影響生物體健康。不論是作物或人體，奈米塑膠微粒可能藉由細胞外囊泡的傳遞機制，對生物體造成潛在的健康影響，值得高度關注；研究探究外泌體在宿主與微生物交互作用的角色，釐清外泌體如何調控腸道菌相與宿主健康狀況，是新穎且重要議題，期待未來以微生物外泌體開發相對應的治療標的。

嘉大說，這兩項研究是首次系統性揭露奈米粒徑的塑膠微粒，可以透過影響微生物或宿主細胞的細菌外囊泡，間接損害無論植物或動物，影響範圍廣泛。此項發現希望成為一記警鐘，促使在科學、醫療、環境層面，減緩奈米塑膠對人體造成的深層影響。

塑膠奈米粒透過影響腸道細胞釋放外泌體而破壞腸道菌相平衡與屏障功能。（嘉義大學提供）

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