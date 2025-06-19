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嘉大研究新發現：奈米塑膠粒 影響水耕蔬菜、人體腸道健康
〔記者王善嬿／嘉義報導〕塑膠微粒不只污染海洋及土壤，科學證實可能影響水耕蔬菜生長與人體健康。嘉義大學園藝系助理教授李保宏團隊研究發現：奈米粒徑塑膠微粒，會促使細菌或宿主細胞所釋放的細胞外囊泡與外泌體成分改變，影響人體腸道屏障功能，破壞微生物生態平衡，間接影響健康。本研究已刊登於國際頂尖期刊《自然通訊期刊》並選為焦點論文。
嘉義大學表示，李保宏團隊長期探究外泌體在跨界溝通上的角色，研究發現，奈米級聚苯乙烯塑膠微粒雖未直接傷害萵苣，卻會促進水耕系統中特定細菌繁殖，這些細菌釋放的細胞外囊泡，會抑制作物的抗氧化系統與生長機制，最終導致萵苣枯萎死亡，研究結果已發表於另一個權威期刊《Journal of Hazardous Materials》。
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研究團隊進一步發現，奈米塑膠還能透過干擾外泌體而調節微小核糖核酸（RNA）表現，影響細菌與宿主間的溝通，研究證實，奈米塑膠降低小鼠腸道屏障蛋白表現，破壞腸道菌平衡，導致與腸道疾病相關的腸道菌群異常增生，此研究也打開未來療法可能，針對特定外泌體微小核糖核酸或調節其生成路徑，未來治療策略，將可能恢復因環境污染而失衡的腸道穩定性。
李保宏說，這兩項研究顯示，奈米塑膠的危害不僅在環境污染，更可能透過細胞層級的精細干擾，影響生物體健康。不論是作物或人體，奈米塑膠微粒可能藉由細胞外囊泡的傳遞機制，對生物體造成潛在的健康影響，值得高度關注；研究探究外泌體在宿主與微生物交互作用的角色，釐清外泌體如何調控腸道菌相與宿主健康狀況，是新穎且重要議題，期待未來以微生物外泌體開發相對應的治療標的。
嘉大說，這兩項研究是首次系統性揭露奈米粒徑的塑膠微粒，可以透過影響微生物或宿主細胞的細菌外囊泡，間接損害無論植物或動物，影響範圍廣泛。此項發現希望成為一記警鐘，促使在科學、醫療、環境層面，減緩奈米塑膠對人體造成的深層影響。
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