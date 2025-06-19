中山醫大創唱歌訓練喉部肌力 守護高齡吞嚥健康

聲樂家廖淑玲選用「甜蜜蜜」、「黃梅調」等經典歌曲引導學員自然開口，透過歌唱技巧如滑音與延音，與醫療中的吞嚥訓練動作相似，預防長者吞嚥障礙。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全台65歲以上長者中約有12.8%有吞嚥困難，「嗆咳」是最早卻且最常被忽視的警訊，中山醫學大學與聲樂家廖淑玲合作發展，設計透過唱歌的喉部肌力訓練課程，讓唱歌不只能娛樂，更能訓練喉部與口腔肌群、預防吞嚥障礙，3年來引入長照據點為長輩上課，開心唱歌，好好吃飯。

中山醫大今天帶領志工在南屯向心社區發展協會關懷據點舉辦成果發表會，長輩在廖淑玲帶領長輩一起唱歌，展現成果，中山醫大校長黃建寧也與長輩利用喉部肌力，一起高歌甜蜜蜜，他說，學校的公衛系，復健系、語聽系等相關科系師生一起投入，結合醫療專業與歌唱藝術的創新嘗試，讓醫學知識轉化為生活中可實踐的健康行動，未來將透過志工擴散模式，推廣至更多社區，實現健康老化及在地老化。

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長輩開心唱歌，讓醫學知識轉化為生活中可實踐的健康行動。（記者蔡淑媛攝）

課程導入「嗓音功能運動（Vocal Function Exercise, VFE）」概念，結合滑音、節奏與聲門閉合等練習，有效提升吞嚥相關肌群的協調與穩定性，計畫主持人中山醫大護理系教授郭青萍指出，結合喉部肌力復健與歌唱藝術的遊戲介入，除能改善長者吞嚥功能外，也有助提升長者的自信與社交意願。

廖淑玲老師補充，課程分為唇舌與喉頰肌肉的控制、發聲與歌曲演練等設計，選用「甜蜜蜜」、「黃梅調」及「點仔膠」等經典歌曲引導學員自然開口，許多歌唱技巧如滑音與延音，與醫療中的吞嚥訓練動作相似，不僅能增進喉部功能，亦是一種日常可持續的預防訓練方式。

陳姓喉部肌力志工教長輩做唇力閉合、彈唇等外口、腹部訓練，以及高哈「吧吧」，再加上內口與頰肌訓練，由於外口是吞嚥的第一個步驟，嘴巴能張得開、閉得起來，也訓練咀嚼肌，內口訓練，吞嚥時不會嗆咳。

90歲的陳阿公透過訓練技巧，開心唱歌，分享學了這個，吃飯不卡卡、吞得下，唱歌又好聽。

向心社區發展協會理事長江用寶、中山醫大永續發展推動中心主任李怡靜表示，課程實施以來，長者參與度明顯提升，語言表達與吞嚥能力都有顯著改善，期待未來能持續深耕，照顧更多在地長輩，也鼓勵更多人加入「喉部肌力志工」行列。

中山醫大與聲樂家廖淑玲合作發展，設計透過唱歌的喉部肌力訓練課程，3年來引入長照據點為長輩上課，開心唱歌，好好吃飯。（記者蔡淑媛攝）

喉部肌力志工教長輩做唇力閉合、彈唇等外口、內口、腹部訓練。（記者蔡淑媛攝）

長輩開心唱歌。（記者蔡淑媛攝）

黃建寧期待未來透過志工擴散模式，推廣至更多社區，實現健康老化及在地老化。（記者蔡淑媛攝）

黃建寧也與長輩利用喉部肌力，一起高歌甜蜜蜜。（記者蔡淑媛攝）

長輩透過唱歌的喉部肌力訓練課程，唱歌娛樂，訓練喉部與口腔肌群、預防吞嚥障礙。（記者蔡淑媛攝）

長輩透過唱歌，除能改善長者吞嚥功能外，也有助提升長者的自信與社交意願。（記者蔡淑媛攝）

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