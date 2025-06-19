藥師公會赴監院陳抗 轟衛福部違法開放無證售中藥

藥師公會全聯會今（19）日直奔監察院前陳情，抗議「衛福部放行中藥販售資格」。（記者叢昌瑾攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕藥師公會全國聯合會今（19）日赴監察院召開記者會，並正式向監院陳情，指控衛生福利部於今（2025）年3月18日所發布的解釋令，違法開放中藥販售資格，不僅扭曲「藥事法」第103條意旨，更讓無藥師背景者可無證販售中藥，直接威脅全民用藥安全。

藥師公會全聯會具體點名陳訴衛福部長邱泰源、中醫藥司司長蘇奕彰，指控衛福部318解釋令刻意曲解法律，將原本設計為「逐步退場」的中藥販售過渡條款，錯誤操作成「人人都能再進場」的開放政策，形同放棄對中藥販售資格的專業把關。藥師公會全聯會理事長黃金舜今天率隊前往監察院正門召開記者會陳情抗議，高喊「邱泰源下台、蘇奕彰下台！捍衛專業，絕不退讓！」口號。

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黃金舜表示，公會是百般無奈才決定走上陳情一途，318解釋令違法擴大解釋，早已向多位法界專家徵詢，意見一致認為該解釋違反法律授權，卻遭衛福部以高姿態拒絕協商。黃金舜痛批蘇奕彰「生病了」，前後發言不一，在扯什麼東西也令人聽不懂。

黃金舜指出，公會原本希望透過釋憲尋求解決；但目前大法官僅剩9人，無法受理釋憲案，只能訴諸監察院籲，請監委主持正義，要求撤回該項解釋令。 他說，「我們不相信公理正義喚不醒，我們會繼續抗爭到底」。

對於蘇奕彰宣稱解釋令僅針對未來有中藥資源學系或藥學系背景的新生人員開放，黃金舜也予以駁斥，直言，既然整個解釋令就是違法，對後續說法也不予認同。

針對政府統計中藥行已減少3成，黃金舜坦言，社區藥局與中藥行的減少，是環境必然，因為時代在進步。他指出，台灣早年藥局與中藥行均逾萬家，如今僅剩約7千家，跟中藥行的減少皆屬合理變化。但他也呼籲，台灣應重新檢視中藥材管理方式，仿效歐美先進國家，將食療用中藥材納入食品由食藥署管理，僅毒性藥材才需中藥師專業把關，以避免民眾混淆。

他指出，現今民眾多從中醫診所取得科學中藥與煎藥服務，或直接購買食療產品，中藥行陳列藥材多無冷藏與製造期限，已不符現代消費者期待，中藥行的凋零是時代的必然，「與其鼓勵新人進來卻很快離開，不如讓中藥業務隨時代進步發展」。

藥師公會也在新聞稿中說明，中藥西藥都是藥，不是一般食品，根據「藥事法」及「藥師法」，凡藥品都應由具藥學專業的藥師或藥劑生管理與販售，然而衛福部卻在3月18日發布的最新解釋令中，刪除原本「限於民國82年前經營、並修習課程」的時間門檻，還新增讓中藥或生藥相關學系畢業、有實務經驗者也能申請販售中藥，形同開後門，變相永久開放。

藥師公會認為，將「落日條款」錯誤變成人人可申請的「日出條款」不僅違法，更是對全民健康的重大威脅，中藥與西藥同樣具有藥理作用，若未經專業藥師管理，恐發生劑量錯誤、品質不良，甚至與其他藥物產生交互作用等情況，民眾一旦誤信未經專業管理的中藥販售店面，用藥安全形同「賭運氣」，後果恐怕不堪設想。

藥師公會全聯會今（19）日直奔監察院前陳情，抗議「衛福部放行中藥販售資格」。（記者叢昌瑾攝）

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