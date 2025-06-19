泌尿微創技術突破 攝護腺肥大與腎結石治療新選擇

最新的負壓可彎曲輸尿管鏡鞘，在逆行性腎內雷射碎石術中展現出顯著優勢，可彎曲的設計能深入複雜腎盞區域，提升操作靈活性。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕柳營奇美醫院泌尿外科主治醫師謝育哲將多項新型技術，廣泛應用於攝護腺肥大、腎結石及泌尿道腫瘤等多種疾病，有效減輕病人在術中與術後的不適與風險，大幅提升手術品質與療效，泌尿微創醫療添新頁。

謝育哲今（19）日在記者會現場操作負壓可彎曲輸尿管鏡鞘、攝護腺水蒸氣消融手術等儀器，他指出，腎結石在台灣的盛行率不容小覷，約每10位成人中就有1人曾遇此困擾，傳統碎石手術雖具治療效果，卻常伴隨較大的手術傷口、術後疼痛與較高的結石復發機率，最新的負壓可彎曲輸尿管鏡鞘，在逆行性腎內雷射碎石術中展現出顯著優勢。研究顯示，其即時碎石清除率高達約81.3%，遠優於傳統輸尿管鏡鞘的49.4%此外，可彎曲的設計能深入複雜腎盞區域，提升操作靈活性，也減少對輔助器械的依賴，提升手術效率與照護品質。

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此外，攝護腺肥大是中老年男性常見的健康問題，攝護腺水蒸氣消融術（Rezum）是門診即可完成的微創手術，經由尿道在增生的組織中釋放多次高溫蒸氣注射，手術時間約10~15分鐘，僅需靜脈麻醉，無需全身麻醉，且出血極少。

謝育哲指出，攝護腺水蒸氣消融術適應症為攝護腺體積30~80ml的良性增生病例，對於體積超過80ml者，建議考慮經尿道攝護腺雷射剜除術。

另，根據國民健康署2019年統計，台灣上泌尿道上皮癌的罹患率位居全球之最，現今可透過後腹腔鏡手術安全有效地處理。手術僅需在腰部開三個直徑約1公分的小切口，並於下腹部留置一條6公分的操作通道，不經腹膜腔，因此減少對腸道的影響。相比傳統手術，能實現更小的傷口、失血少、疼痛輕，並快速恢復腸蠕動、降低腸阻塞風險，讓患者更早脫離禁食限制與縮短住院天數。配合怡樂適療程（ERAS），術後疼痛緩解更加明顯。

柳營奇美醫院泌尿外科主治醫師謝育哲將多項新型技術，廣泛應用於攝護腺肥大、腎結石及泌尿道腫瘤等多種疾病。（記者王涵平攝）

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