健康網》「夏至」到！情緒浮躁無食慾 中醫推飲食穴道

夏至即將到來，中醫師提醒，除了炎熱以外，還有其他東西在體內生長。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕這週六（21日）為夏至，為一年當中白天最長的一天，也許大家會感覺熱到不行；食慾降低、煩悶與睡不好也隨之而來。實際上旅居加國的註冊中醫師陳啟志說明，表面上火熱，體內陰氣卻也慢慢長出來。「陽極而陰生，靜中藏動，才是養生的高段位。」

陳啟志在臉書專頁「陳啟志 Daniel Chen 溫哥華中醫師」在臉書與網站分享，你以為這是陽氣最強的巔峰，其實它也是「陰氣悄悄出生」的那一天。這是一個看似熱鬧、實則轉折的節氣。陳啟志表示，人體表面火熱、活動多，但身體裡，氣開始轉向，陽開始往裡收，陰靜悄悄長出來。

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夏至的熱 不只是熱

夏至一過，太陽在天空的位置會慢慢降低，日照也逐漸減少。從天地來看，這是陽極轉陰的開始。但從身體來看，這時候的氣機還在高點，仍然是「外浮、向上、走表」的狀態。

陳啟志說明，這時候，你可能會感覺到：整天悶熱、汗流不止；情緒浮躁、晚上睡不好；沒有食慾、容易腹瀉；頭昏眼花、甚至有些人會暈眩、心悸。這些，都是氣不歸根，心火太盛，陰氣來不及滋養的表現。

夏至氣機變化 陽極生陰、養陰的好時機

夏至之後，陽氣不再無限上升，反而要慢慢往內收。這是陰陽轉換的關鍵點。如果這時候你還在拼行程、熬夜、吃太多冰，陰氣就沒辦法長，結果是：整個夏天後半你都會虛、會燥、會煩、會失眠。這就是為什麼《黃帝內經》說：「春夏養陽，秋冬養陰」，但在夏至開始，就要準備養陰了。

夏至養生要點 心靜、藏陰、順氣

讓心靜下來，才能收住氣。夏天主心，夏至更是「火氣旺、心神飄」的高峰。建議多花時間做靜態活動：靜坐、練氣功、聽水聲、做手工藝，讓氣慢慢往內走。

陳啟志提醒，飲食要清補不寒涼。可以用蓮子、百合、麥冬、玉竹、銀耳等，煮個養陰安神的湯。若有夜眠不穩、心悸煩熱，可煮「蓮子百合湯」或「甘麥大棗湯」。

另外，陳啟志提醒，中午陽氣最旺，這時躲進陰涼處小睡片刻，是最順應天時的做法。每天10到30分鐘，就能讓身體氣機自然內收，情緒也穩定下來。

若有使用精油習慣，可以參考精油配方：心煩、氣躁、睡不好、口乾舌燥、手腳熱：尤加利1滴＋薰衣草2滴＋苦橙葉1滴→ 睡前擴香或塗抹神門、內關、胸口，有助安神、穩氣、幫助氣歸心→ 稀釋後塗抹足底、三陰交、太溪，有助養陰潤燥。

陳啟志也推薦下列穴道，「把陽收一點，把陰養起來」。配合呼吸慢慢按摩，每天一次，不只穩定氣，也能調整情緒波動。

●神門：養心安神，調陰陽。

●三陰交：補陰、安神、助眠、滋腎水。

●太溪：腎經原穴，強陰養水，調整燥熱。

●心俞：安定心氣、調整火盛。

最後陳啟志提醒提醒：「越熱的節氣，越要有陰的智慧」。夏至，是陽的高點，也是陰的起點。真正的養生，是在最熱的時候，養住一點清、留住一點靜。「不要怕熱，更不要怕安靜。這是身體幫你重新對焦的時候。」

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