自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》咬不細、嚼不爛才是寶！ 學者點名7蔬菜 竹筍上榜

2025/06/20 11:49

學者分享幾個需要慢慢咀嚼的高纖蔬菜，如竹筍、高麗菜、芹菜、韭菜、空心菜等；示意圖。（圖取自photoAC）

學者分享幾個需要慢慢咀嚼的高纖蔬菜，如竹筍、高麗菜、芹菜、韭菜、空心菜等；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信大家都有過吃到某些蔬菜，咬很久卻還是咬不細、嚼不碎的窘境。營養學者洪泰雄在臉書專頁發文分享，這是好事，代表那些蔬菜富含大量膳食纖維，能幫助排便，像是高麗菜、芹菜、韭菜、空心菜、菠菜、竹筍、地瓜葉梗都是很好的選擇。

洪泰雄說，多數人以為，每天吃蔬菜只是在「補充維生素」，但其實膳食纖維才是蔬菜的靈魂，尤其是那些「咬不細的蔬菜」，代表它們的纖維含量高，能刺激腸道蠕動、幫助排便、代謝毒素，甚至降低大腸癌風險。

他指出，成人每日膳食纖維建議攝取量為25-35公克，但台灣人平均每天幾乎只攝取不到一半，大約13-15公克。因此，攝取那些咬不細、嚼不碎的高纖維蔬菜，就變得相當重要，它會讓我們「細嚼慢嚥」，透過慢慢咀嚼，能讓身體有足夠的時間吸收食物訊號，有益於腸道與大腦健康。

細嚼慢嚥 身體才認得蔬菜

洪泰雄表示，咀嚼是消化的第1站，越細嚼、越能喚醒腦下垂體。當我們在咀嚼食物時，口腔的神經訊號會傳導到腦下垂體，讓身體啟動消化吸收系統。如果吃太快，食物沒咬碎，口腔神經訊號也來不及傳訊號給大腦，身體根本不知道你吃了什麼，就開始「錯誤吸收」。

他說，纖維越多的蔬菜，越是要慢慢咬，咬得細，才能讓身體「認識它」，進而維持腸道健康。

7種高纖蔬菜 幫助腸道排毒

●高麗菜（外葉）：含粗纖維，幫助腸道排毒。

●芹菜：葉脈明顯，纖維強壯，促進腸蠕動。

●韭菜：含長條狀纖維，咬久仍不易碎。

●空心菜：莖部較粗，纖維難咬斷。

●菠菜（老葉與梗）：膳食纖維密度高。

●竹筍：雖然口感清脆，但纖維層層分明。

●地瓜葉梗：葉子嫩，梗部較硬，需久煮或切細。

學者指出，地瓜葉含有不溶性膳食纖維，葉子嫩，梗部較硬，嚼時會覺得咬不細。（資料照）

學者指出，地瓜葉含有不溶性膳食纖維，葉子嫩，梗部較硬，嚼時會覺得咬不細。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中