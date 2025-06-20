健康網》咬不細、嚼不爛才是寶！ 學者點名7蔬菜 竹筍上榜

學者分享幾個需要慢慢咀嚼的高纖蔬菜，如竹筍、高麗菜、芹菜、韭菜、空心菜等；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信大家都有過吃到某些蔬菜，咬很久卻還是咬不細、嚼不碎的窘境。營養學者洪泰雄在臉書專頁發文分享，這是好事，代表那些蔬菜富含大量膳食纖維，能幫助排便，像是高麗菜、芹菜、韭菜、空心菜、菠菜、竹筍、地瓜葉梗都是很好的選擇。

洪泰雄說，多數人以為，每天吃蔬菜只是在「補充維生素」，但其實膳食纖維才是蔬菜的靈魂，尤其是那些「咬不細的蔬菜」，代表它們的纖維含量高，能刺激腸道蠕動、幫助排便、代謝毒素，甚至降低大腸癌風險。

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他指出，成人每日膳食纖維建議攝取量為25-35公克，但台灣人平均每天幾乎只攝取不到一半，大約13-15公克。因此，攝取那些咬不細、嚼不碎的高纖維蔬菜，就變得相當重要，它會讓我們「細嚼慢嚥」，透過慢慢咀嚼，能讓身體有足夠的時間吸收食物訊號，有益於腸道與大腦健康。

細嚼慢嚥 身體才認得蔬菜

洪泰雄表示，咀嚼是消化的第1站，越細嚼、越能喚醒腦下垂體。當我們在咀嚼食物時，口腔的神經訊號會傳導到腦下垂體，讓身體啟動消化吸收系統。如果吃太快，食物沒咬碎，口腔神經訊號也來不及傳訊號給大腦，身體根本不知道你吃了什麼，就開始「錯誤吸收」。

他說，纖維越多的蔬菜，越是要慢慢咬，咬得細，才能讓身體「認識它」，進而維持腸道健康。

7種高纖蔬菜 幫助腸道排毒

●高麗菜（外葉）：含粗纖維，幫助腸道排毒。

●芹菜：葉脈明顯，纖維強壯，促進腸蠕動。

●韭菜：含長條狀纖維，咬久仍不易碎。

●空心菜：莖部較粗，纖維難咬斷。

●菠菜（老葉與梗）：膳食纖維密度高。

●竹筍：雖然口感清脆，但纖維層層分明。

●地瓜葉梗：葉子嫩，梗部較硬，需久煮或切細。

學者指出，地瓜葉含有不溶性膳食纖維，葉子嫩，梗部較硬，嚼時會覺得咬不細。（資料照）

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