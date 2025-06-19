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健康網》青江菜不只當配角！ 「這樣炒」口感爽脆好咀嚼
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕外型像根湯匙的青江菜又稱為湯匙菜，餐桌上時常作為東坡肉等大菜的配菜；但您可能不知道，青江菜除含多種營養素，植物鈣含量也十分豐富，尤其適合乳糖不耐症或因飲食控制而不能攝取牛奶者。營養師周亦秀近期也分享網路上流行的「青江菜切絲炒法」，切絲料理不僅易熟，還能保留爽脆口感易咀嚼，推薦大家不妨試試看。
富含鈣、葉酸多種營養素
農糧署曾發文介紹，青江菜屬於十字花科植物，含鈣、葉酸、β-胡蘿蔔素及膳食纖維等營養素，除可烹煮為菜飯、襯托肉類料理外，搭配菇類、雞絲或豆皮清炒也很美味。挑選青江菜時，牢記以葉柄肥厚、葉片翠綠、莖部緊實飽滿為佳；清洗時建議先切除根部，再剝下每片菜葉，加強清洗凹面處。
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周亦秀於臉書專頁「營養師煮什麼（周亦秀營養師）」發文表示，青江菜雖然切絲炒感覺和清炒差不多，但還是有不用久炒、口感嫩脆等優點，尤其切絲好咀嚼，長輩們也很適合食用。
●作法：
1.青江菜洗淨後，整株切絲，可把根部和葉子分開切，速度會比較快些；也有網友分享，梗莖部分壓扁再切較好操作。
2.熱鍋後倒入油，再放入蒜末爆香。
3.放入青江菜絲，然後加點鹽巴、辣椒略微拌炒後，輕鬆完成上桌。
切絲易咀嚼 牙口不好也適合
周亦秀表示，這道菜餚因青江菜已切成絲，所以很快就熟了，不用炒太久，因此可保留青江菜的爽脆口感。此外，菜味也感覺比較沒這麼重，吃起來很清爽；加上切絲後比較好咀嚼，牙口不好的長輩也適合食用，比較不會有久咬不爛的問題。另，有些人最後會加麻油提味，嘗試更換不同口味，也推薦給原本不愛吃青江菜的朋友，日常可以動手做看看。
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