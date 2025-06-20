自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「荔」夏後的好滋味！ 營養師：1次吃「這個量」

2025/06/20 08:32

營養師指出，荔枝雖美味，但熱量跟果糖含量都算高，1次吃1份即可，約10-12顆；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師指出，荔枝雖美味，但熱量跟果糖含量都算高，1次吃1份即可，約10-12顆；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每到夏天，市場水果攤都會擺出好幾串又香又甜的荔枝，買回家總是忍不住1顆接著1顆享用。不過，營養師鄭玲君提醒，荔枝雖美味，但熱量跟果糖含量都算高，1次吃1份，約10-12顆即可，才不會吃完腫成楊貴妃。

鄭玲君在臉書專頁「愛吃鬼營養師鄭玲君-瘦身、運動 從心出發」發文分享，夏日買到荔枝，最喜歡把它冰至冷凍庫，當天氣熱想吃點冰涼的食物時，就會拿出來享用，酸酸甜甜的，超級消暑。

她打趣地說，有時在吃荔枝還出現驚喜，像是看到「荔枝蟲」在透明白色果肉上面蠕動，一不小心吃下去，就像是在補充「天然蛋白質」。

雖然荔枝香甜可口，但她提醒，食用時要注意熱量跟果糖含量，荔枝1份約10-12顆，適量就好，吃太多除了引起肥胖問題，還會使血糖動盪；此外，空腹時也盡量不要吃荔枝，這樣對身體更好。

營養師提醒，荔枝吃太多除了引起肥胖問題，還會引起血糖大幅度震盪；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師提醒，荔枝吃太多除了引起肥胖問題，還會引起血糖大幅度震盪；示意圖。（圖取自photoAC）

針對荔枝品種，農業部補充，台灣最常見的為「黑葉」及「玉荷包」2種，在外觀、果核及果肉、產地上都有所差異。

●黑葉荔枝：台灣栽培最多的品種。外觀上，果殼表面摸起來圓滑，不會有尖刺感，顏色以暗紅為主；果肉較薄，香味濃郁，甜度適中，果核渾圓飽滿又大顆，多為長圓形；產地方面，中部為主要栽種區域，5月下旬起，市場攤販就會陸續販售。

●玉荷包荔枝：外觀上，果殼表面有突刺，摸起來尖而深，會刺手，顏色為紅中帶綠時，建議不要繼續存放，因為這時候甜度已經很高了；果肉多且彈嫩厚實，甜中帶酸又多汁，果核偏扁小細長狀；產地方面，栽種於南部地區，屬於早熟品種，5月中旬即可陸續採收。

農業部分享「黑葉」及「玉荷包」2種荔枝的差異及區分方法。（圖取自農業部臉書）

農業部分享「黑葉」及「玉荷包」2種荔枝的差異及區分方法。（圖取自農業部臉書）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中