健康網》「荔」夏後的好滋味！ 營養師：1次吃「這個量」

營養師指出，荔枝雖美味，但熱量跟果糖含量都算高，1次吃1份即可，約10-12顆；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每到夏天，市場水果攤都會擺出好幾串又香又甜的荔枝，買回家總是忍不住1顆接著1顆享用。不過，營養師鄭玲君提醒，荔枝雖美味，但熱量跟果糖含量都算高，1次吃1份，約10-12顆即可，才不會吃完腫成楊貴妃。

鄭玲君在臉書專頁「愛吃鬼營養師鄭玲君-瘦身、運動 從心出發」發文分享，夏日買到荔枝，最喜歡把它冰至冷凍庫，當天氣熱想吃點冰涼的食物時，就會拿出來享用，酸酸甜甜的，超級消暑。

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她打趣地說，有時在吃荔枝還出現驚喜，像是看到「荔枝蟲」在透明白色果肉上面蠕動，一不小心吃下去，就像是在補充「天然蛋白質」。

雖然荔枝香甜可口，但她提醒，食用時要注意熱量跟果糖含量，荔枝1份約10-12顆，適量就好，吃太多除了引起肥胖問題，還會使血糖動盪；此外，空腹時也盡量不要吃荔枝，這樣對身體更好。

營養師提醒，荔枝吃太多除了引起肥胖問題，還會引起血糖大幅度震盪；示意圖。（圖取自photoAC）

針對荔枝品種，農業部補充，台灣最常見的為「黑葉」及「玉荷包」2種，在外觀、果核及果肉、產地上都有所差異。

●黑葉荔枝：台灣栽培最多的品種。外觀上，果殼表面摸起來圓滑，不會有尖刺感，顏色以暗紅為主；果肉較薄，香味濃郁，甜度適中，果核渾圓飽滿又大顆，多為長圓形；產地方面，中部為主要栽種區域，5月下旬起，市場攤販就會陸續販售。

●玉荷包荔枝：外觀上，果殼表面有突刺，摸起來尖而深，會刺手，顏色為紅中帶綠時，建議不要繼續存放，因為這時候甜度已經很高了；果肉多且彈嫩厚實，甜中帶酸又多汁，果核偏扁小細長狀；產地方面，栽種於南部地區，屬於早熟品種，5月中旬即可陸續採收。

農業部分享「黑葉」及「玉荷包」2種荔枝的差異及區分方法。（圖取自農業部臉書）

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