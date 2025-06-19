「病人為優先」 彰基院長回應健保總額新制挑戰

彰基總院長陳穆寬強調，臨床處置合乎常規且有助病人，院方不會控管或設限。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕外界關切「健保總額新制」實施至今對彰化基督教醫院營運的影響，彰基今（19日）強調，儘管第2季即將結束，外界關注是否仍有第1季「健保斷頭1.2億元」的情況，但他們仍以病人權益與醫療需求為最優先考量，彰基總院長陳穆寬並指出，他們的核心精神不是是「看一個救一個」，不怕賠多賠少，只怕病人得不到應有的醫療。

彰基體系發言人張尚文表示，總院長陳穆寬在全體系院務會議中明確指出，只要醫師的臨床處置合乎醫療常規，對病人有實質助益，院方就不會進行控管或設限。因此，第2季本院並未進行精算式管制或壓縮服務內容。醫療的初衷是救人，而非逃避制度風險。

請繼續往下閱讀...

陳穆寬表示不怕虧損，只怕病人得不到醫療，強調核心精神是「看一個救一個」。（彰基提供）

陳穆寬則強調，彰基體系旗下多所分院如南投基督教醫院、二林基督教醫院，多位於偏鄉地區，即便在健保新制下出現「四階段斷頭」的情況，他們仍持續提供必要的醫療照護，確保在地民眾的健康權益不受損害；鹿港基督教醫院服務海線地區，亦面臨相同挑戰，但同樣不會因此而限縮。兒童醫院則肩負彰投地區兒童醫療重任，更不可能因點數限制而減少服務。

「我們不怕賠多賠少，只怕病人得不到應有的醫療」。核心精神不是「看一個賠一個」，而是「看一個救一個」。彰基表示，在財務管理方面，彰基自總院長陳穆寬上任以來，實施嚴格的陽光採購制度，不僅杜絕人為干預，採購流程全面公開透明，也因此建立起健全而穩定的財務結構。即便如此，院方也強調，將持續監控不必要的醫療浪費，確保每一分健保資源用在真正需要的地方。

彰基總院長陳穆寬強調，儘管健保新制下出現「斷頭」機制，彰基各分院仍持續提供完整醫療服務，守護偏鄉與兒童健康權益不受影響。（彰基提供）

外界關注健保斷頭，彰基強調仍以病人權益與醫療需求為最優先考量。（記者湯世名攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法