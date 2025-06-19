七美幼童遭魚刺梗喉 衛所主任巧手取出解決喉頭大患

澎湖一名兒童喉嚨卡了長達5公分的魚刺，所幸醫師輕輕夾出，解決大患。示意圖。（圖取自freepik）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖四面環海，海洋生物豐富多元化，魚類成為餐桌上必備佳餚，但魚刺卻形成威脅，尤其對幼童及長者，因此食用必須相當小心。七美離島就發生1起幼童誤食魚刺，由於相當細長梗喉，所幸七美鄉衞生所主任、醫師黃彥文巧手取出，解決幼童喉頭之患。

七美是澎湖最南的離島鄉，除了以觀光維生外，另也靠漁業捕撈，算得上是海洋之子；大海就是澎湖人冰箱，任何生活所需，都由大海供給，因此也是澎湖人的母親。澎湖人的餐桌，都是充滿海洋風情，所有素材都取自於海洋。只是魚類種類眾多，除了分辨各種毒性外，更重要是必須仔細剔除魚骨、魚刺，才不會出現梗住的意外。

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七美鄉就發生1起幼童遭魚刺梗喉的意外，因插入位置在喉頭深處，引發幼童感到不適，頻頻出現嘔吐現象，但又無法吐出魚刺，讓家人相當擔憂，因此緊急送往七美衛生所治療，所幸主任黃彥文醫師超給力，順利取出魚刺，解鎖小朋友喉頭之患。

幼童由家長們陪同下進入七美衛生所，經黃彥文檢查，發現魚刺卡在喉頭上動彈不得，又無法直接用手取出，因此審慎操作長形鑷具，深入喉頭部位緩緩將魚刺取出。夾出後眾人驚呼「這魚刺也太長」，長度超過5公分，小朋友擺脫喉頭隱患，立即生龍活虎，變成相當活躍，旁邊的家人神情，也由擔憂緊張，瞬間放鬆不少。

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