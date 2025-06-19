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健康 > 護眼顧齒

6旬嬤行動不便罹白內障拖延治療 術後重現光明

2025/06/19 09:41

眼科主治醫師李家綺醫師說，罹患白內障要提早檢查不要拖延。（患者非新聞當事人，記者張軒哲攝）

眼科主治醫師李家綺醫師說，罹患白內障要提早檢查不要拖延。（患者非新聞當事人，記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕要保愛護靈魂之窗！台中一名60多歲的婦人，因為腳受傷行動不便，平時不喜歡出門，眼睛罹患白內障後選擇不積極處置，雙眼幾乎快看不到影響生活作息，才到醫院求診，醫師做白內障手術讓她重建光明；另外一名70多歲的阿伯，同樣罹患白內障，左眼手術後卻因眼瞼下垂，遮住視線，醫師再進行縫合手術，術後，阿伯結婚50多年的太太當眾放閃，直誇「我老公變帥了。」

駐診在大甲李綜合的台中榮總眼科主治醫師李家綺醫師表示，該名60多歲的婦人雙眼罹患白內障，檢查時發現對方的水晶體老化嚴重混濁，只能看到距離眼睛前面30公分的物品，建議手術改善。先進行左眼的手術後，婦人驚覺自己眼睛為之一亮，馬上再安排右眼的手術，相隔一個月後再動刀，雙眼植入人工水晶體後，視力逐漸恢復。

婦人向醫師自述，原本手術前雙眼幾乎看不到，再加上腿部行動不方便，出門都需要家人陪伴，也需要坐輪椅，根本不想出門，但眼睛逐漸看不到影響到生活，不僅對家人造成困擾，連要自理也很麻煩，白內障拖延了一年多才願意到醫院治療，「早知道手術後能看得到，應該早一點治療，手術前感覺好像是瞎子。」

另外一名70多歲的阿伯，左眼原本就看不到，右眼罹患白內障，嚴重影響生活，都必須靠妻子協助，因而到醫院就診。李家綺說，該患者檢查後視力只有0.2，水晶體混濁造成視力模糊而進行手術，不過，由於患者眼瞼老化下垂，白內障手術後眼瞼遮住視線，因此再進行眼瞼下垂矯正手術。術後阿伯回診，陪同的妻子在診間放閃說：「感謝醫師，讓我老公又變帥了。」

李家綺說，白內障的好發年齡通常在60歲以上，但因為3C產品造成高度近視的人增加，再加上大環境紫外線增強，讓罹患白內障的患者年紀有下降的趨勢。她提醒，現在天氣炎熱紫外線強，建議在戶外活動要戴上太陽眼鏡，阻擋紫外線的傷害。如果罹患白內障，切勿拖延過久，避免水晶體增厚恐導致繼發性青光眼，提高手術難度。

70多歲的老翁眼睛白內障手術後，還做眼瞼矯正。（記者張軒哲攝）

70多歲的老翁眼睛白內障手術後，還做眼瞼矯正。（記者張軒哲攝）

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