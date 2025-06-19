健康網》股市起落壓力好大 11食物找回好心情

牛奶中有鈣與鎂，有助神經放鬆，能提升睡眠品質；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕股票起伏巨大、物價上漲、每天滑手機都像坐雲霄飛車，連心情也跟著震盪不穩？營養師高敏敏在臉書分享，這時需要11種食物來找回好心情：優格、牛奶、燕麥、魚類、莓果類、蛋、水、核桃、香蕉、茶、100%黑可可，雖然我們沒辦法控制金融股市大跌，但情緒穩不穩，可以從生活跟飲食開始慢慢救回來。

高敏敏表示，不只吃11樣找回好心情的食物，生活中也要做到以下3件事情：

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●找回生活重心：別讓腦袋一直空轉，陷入焦慮循環，去健走、拉筋、做點簡單運動，睡眠要顧好，讓日常有節奏感，心也會穩下來！

●建立情緒防火牆：情緒來的時候，最怕的是一直被外界拉著走，先做的不是壓抑，而是「察覺」，適時「斷訊」很重要，先暫時關掉讓你壓力爆棚的社群或新聞，給自己一點空間跟安靜，是情緒復原的第一步。

●有人陪有人懂：不需要很會講話或解決問題，只要「在身邊」就能很有力量，跟信任的人聊一聊，不用裝沒事，找個懂你的人說說話，哪怕只是一起吃頓飯，情緒不是病，有人陪，孤單就少一點，壓力也會慢慢被分擔。

11種吃了好心情的食物

●優格、優酪乳：含好菌，幫助腸道菌相穩定，腸腦軸影響情緒，腸道好讓心情好。

●牛奶：鈣+鎂，有助神經放鬆，提升睡眠品質。

●燕麥：富含複合碳水，能穩定血糖、減壓助眠。

●魚類：Omega-3能活化腦力、靈活思緒，讓你不容易煩躁、減少憂鬱。

●莓果類：抗氧化保護大腦，對抗壓力、氧化傷害，幫助腦袋清晰又穩定情緒。

●蛋：含優質蛋白+色胺酸，是製造快樂荷爾蒙「血清素」的原料。

●水：身體缺水會影響血流，進一步影響大腦運作，喝足水，腦袋才有靈感、情緒也比較平穩。

●核桃：鎂+維生素Ｅ是天然的抗壓營養來源，能幫助減少緊張與情緒波動。

●香蕉：色胺酸含量高+天然碳水，吃了心情會比較穩定，不容易低落。

●茶：茶胺酸+咖啡因，茶胺酸放鬆神經、咖啡因穩定注意力，雙效抗壓。

●100%黑可可：含可可多酚，能促進血流、提振心情。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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