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健康網》手工香腸比較健康？ 營養學者：不一定

2025/06/22 07:32

學者提醒，香腸可以吃，但別天天吃，吃的時候記得搭配富含搭配富含維生素C的食物（像芭樂、青椒、奇異果），幫助減少亞硝酸鹽在體內形成亞硝胺。（資料照）

學者提醒，香腸可以吃，但別天天吃，吃的時候記得搭配富含搭配富含維生素C的食物（像芭樂、青椒、奇異果），幫助減少亞硝酸鹽在體內形成亞硝胺。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人會喜歡買市場現灌的手工香腸，覺得「手工的比較健康」，不過營養學者洪泰雄在臉書提醒，無論是超市的真空香腸，還是市場的現灌香腸，只要是加工肉品，都有機會加入亞硝酸鹽，因此香腸可以吃，但別天天吃，吃的時候記得搭配富含搭配富含維生素C的食物（像芭樂、青椒、奇異果），幫助減少亞硝酸鹽在體內形成亞硝胺（1種可能的致癌物）。

洪泰雄說明，香腸中添加亞硝酸鹽不是為了口感，而是為了「保命」和「賣相」：抑制肉毒桿菌，防止香腸腐壞；保持粉紅色澤，看起來新鮮可口；延長保存期限，不易變質。至於「豬肉攤現灌的香腸有沒有比較天然」答案也是不一定，信譽好的店家可能比較注重品質與來源，但亞硝酸鹽是否添加，還是要問清楚才知道。有些商家會標榜「無添加防腐劑」或「不加亞硝酸鹽」，但大多數不會主動寫出來。

洪泰雄表示，想要吃得簡單，自己灌香腸最安心，可以在週末DIY香腸，將絞肉+蒜頭+鹽+香料，不加任何防腐劑，就是最好吃的健康風味。台灣《食品添加物使用範圍及限量標準》中有明確規定：亞硝酸鹽的使用量不得超過150ppm（以亞硝酸鈉計）。

洪泰雄說，對於加工肉品中的亞硝酸鹽，我們能做的不是盲目恐慌，而是要選擇來源清楚的食材，適量攝取、搭配抗氧化蔬果，讓加工肉不再是日常，只是偶爾的滋味。

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