近2萬名兒少中毒警訊！ 0至2歲過半竟是「毒害」最大群

嬰幼兒好奇、熱愛摸索環境的特性，要注意避免接觸到藥物或有毒物質。（圖取自freepik）

〔記者林惠琴／台北報導〕根據毒藥物防治諮詢中心長達36年數據顯示，未滿18歲中毒個案以0至5歲逾1.5萬人、占近8成為主，光是0至2歲就過半，主要與誤食西藥或環境毒物等有關，提醒家長妥善收納相關物品，以免嬰幼兒好奇、摸索的天性，因為接觸而造成意外。

陽明交通大學附設醫院小兒科醫師林芷蔚指出，毒藥物防治諮詢中心1985至2020年統計的1萬9893例未滿18歲中毒個案，性別以男性54.7%為主，年齡則是0至2歲56.4%最大宗，其次是3至5歲23%，15至17歲的9.2%再次之。

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林芷蔚說明，若以中毒原因分析，誤食西藥包括藥品或具藥理作用之營養品、治療用物質等，占70.3%最高，其次是環境毒物如家用殺蟲劑、誘蟲劑、殺菌劑、滅鼠劑、除草劑等20.9%，其餘尚有農藥、來路不明中草藥等。

林芷蔚提到，兒少中毒年齡層呈現「雙峰」，分別落在0至5歲、12至17歲兩大族群，前者是嬰幼兒好奇、熱愛摸索環境的特質引起，一不小心就可能接觸到藥物或有毒物質，至於青少年則是與生、心理狀態造成的藥物使用不當有關。

台北榮總兒童心臟科醫師曾思穎分析1991年至2020年的兒少中毒，發現3.6%的嚴重程度需要入住加護病房，重症與死亡以蓄意個案為主，多集中在16至17歲。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，嬰幼兒中毒人數較多，但非蓄意為多，嚴重度相對小一點，反而青少年人數較少，卻因多屬於蓄意而較嚴重，存在差異性。

林芷蔚指出，嬰幼兒認知功能較差，建議照顧者注意藥物或有毒物質存放，並可設計不易打開的包裝，避免小孩誤食，而3歲以上可透過強化教育避開危險物質，降低中毒風險，但青春期則要留意心理健康，適時給予支持。

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