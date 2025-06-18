健康網》胸悶、火燒心不適 中醫3穴道搞定胃食道逆流

中醫分享，按壓足三里穴、內關穴、太衝穴也可以改善胃食道逆流的症狀；情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「喝咖啡，吃甜食，搬重物，你又胃食道逆流了嗎？」耳熟能詳的廣告台詞是台灣人對胃食道逆流的初步印象，除了平時少吃甜食、減少咖啡、茶飲攝取外，信義馬光中醫診所醫師郭訓宏分享，按壓足三里穴、內關穴、太衝穴也可以改善胃食道逆流的症狀。

郭訓宏說明，胃食道逆流常見症狀有咳嗽、胸悶、心悸。另外，臨床上有一類常見的慢性咳嗽，不管怎麼吃咳嗽化痰藥，喉嚨還是會一直有異物感，需要不停的清喉嚨，讓患者在工作時或是搭乘大眾運輸工具時倍感困擾。有些情形更嚴重的患者，會在半夜時發生劇烈的咳嗽而影響睡眠，甚至會需要墊高2-3個枕頭才有辦法入睡，而這些都是因為胃酸逆流刺激到咽喉部所造成。

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改善胃食道逆流方法

●減少糖分攝取：過多的糖分來源，像是甜食及含糖飲料，會刺激胃酸更多的分泌。

●減少燒烤炸辣等刺激性食物：高油脂食物（如炸物）會促使胃酸分泌，由於不好消化，更會延長胃排空的時間。刺激性食物（如辣椒）則可能會加重症狀與不適感。

●減少咖啡、茶、碳酸飲料：咖啡、茶、薄荷、巧克力和牛奶等，含有讓肌肉鬆弛的成分，當賁門肌肉放鬆無力，胃酸就更容易上衝，增加逆流的機會。碳酸飲料則會讓胃充氣，影響賁門閉合度。

●細嚼慢嚥品味食物不過飽：練習專心吃飯，放慢吃飯的節奏，細嚼慢嚥，除了能減少胃酸上逆的機會，也更能品嚐出食物的美味。另外在吃飯時，也要練習不要吃到過飽，7分飽最是剛剛好。

●生活習慣：有抽菸、喝酒習慣的族群特別容易引發胃食道逆流，因此戒菸戒酒是改善胃症狀的最好方法。吃飯時間也是很重要的一點，避免吃飽就躺，睡前2小時不要進食，都能改善胃食道逆流的症狀。

3穴道緩解胃逆不適

3穴位緩解胃食道逆流。（馬光中醫診所提供）

●足三里穴：位置在小腿前外側， 外膝眼下三寸（約4指幅寬）的位置。足三里既能調理腸胃又可改善兼強壯體質，常常揉按或艾灸此穴，能夠加強消化道的機能。

●內關穴：位置在手掌後，腕上三指幅處兩筋之間，內關通任脈，也就是人體腹側心胸胃之處。對於打嗝、胃痛、胃脹氣、血壓不穩定、冠心病、失眠等不適皆能緩解。

●太衝穴：位於足背，足大拇趾和第二趾的指縫間，往內兩寸凹陷處。為肝經的原穴，也是平息肝火、減壓的穴道，當心煩或怒氣上衝時，趕緊揉按太衝穴，氣消則病無所生。

信義馬光中醫診所醫師郭訓宏。（馬光中醫診所提供）

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