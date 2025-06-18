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脖子出問題也會頭痛！醫曝頸因性頭痛警訊

2025/06/18 23:27
脖子出問題也會頭痛！醫曝頸因性頭痛警訊

長期低頭恐導致頸因性頭痛，出現頭、肩、臂痠痛警訊。示意圖。（資料照）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕當心長期低頭、滑手機，恐悄悄引發「頸因性頭痛」！新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄醫師分享，一名50歲操盤手因長年工作需緊盯螢幕，近來經常頭痛難耐，從後腦一路痛到眼睛，甚至轉頭時痛得哇哇大叫。經檢查發現，他頸椎已長出多節骨刺，確診為「頸因性頭痛」。

謝珮甄在臉書粉專「珮珮醫師 疼痛的解鈴人 神經內科謝珮甄」指出，「頸因性頭痛」與「緊張型頭痛」不同，後者是肌筋膜緊繃所致，前者則因頸部關節退化、外傷或椎間盤問題造成。典型症狀包括單側頭痛，疼痛從後腦勺延伸至頭頂或額頭，伴隨頸部僵硬、活動受限，甚至可能影響肩膀或手臂，若轉頭、低頭過久，症狀容易惡化。

她提醒，長時間使用電腦或低頭滑手機的人，若經常出現頸部僵硬、轉頭受限，甚至伴隨頭痛，就需提高警覺，可能是頸椎出現退化或骨刺。確診後可考慮接受小面關節注射、物理治療等方式改善症狀，但平日的保養才是關鍵。

為避免類似問題上身，謝珮甄建議，低頭滑手機、縫紉、閱讀等30分鐘內應主動抬頭、活動脖子，避免姿勢固定過久；選用適當高度的枕頭，讓頸椎獲得良好支撐；並養成每日簡單頸部伸展操習慣，以增加頸部柔軟度與肌肉力量。

此外，必要時也可接受專業物理治療，改善頸部肌肉緊繃、增加關節活動度，對減輕頸因性頭痛具有顯著幫助。她強調，脖子保養做得好，能有效預防頭痛及相關神經症狀困擾，保護長期使用電腦、手機的現代人健康。

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