自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

便秘竟是帕金森前兆！醫揭腸道毒素影響大腦健康

2025/06/18 21:54
便秘竟是帕金森前兆！醫揭腸道毒素影響大腦健康

便秘、情緒與睡眠問題可能是大腦警訊。示意圖。（資料照）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕便秘不只是消化系統的問題，也可能是大腦發出的早期警告信號。台北榮總遺傳優生科主任張家銘說，長期便秘合併情緒低落和睡眠障礙，往往是神經系統潛在風暴的徵兆，並非單純因為年齡增長所致。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，當神經系統出現問題時，病灶不一定起源於大腦本身。近年科學研究顯示，帕金森氏症的神經退化過程，牽涉腸道菌群失衡與化學毒素的相互作用，形成一場從腸道延伸至大腦的「神經風暴」。

2025年發表於《Nature Communications》的國際研究，結合11國、4489名帕金森患者腸道菌群數據，運用機器學習發現帕金森患者腸道中，負責生成短鏈脂肪酸的益菌明顯減少，反而有害菌大幅增加，導致腸道防禦能力下降，使毒素更易侵入人體。

令人擔憂的是，這些患者腸道菌能分解多種化學毒素，包括已知與帕金森相關的三氯乙烯與農藥Atrazine，將環境毒素轉化為更易穿越腸道屏障、影響大腦的形式。換言之，腸道成了毒素的「秘密加工廠」。

此外，研究也發現腸道菌群變化干擾神經傳導物質的前體代謝，不僅影響免疫系統，也影響情緒、睡眠、焦慮和記憶力。部分腸道菌甚至分解帕金森治療藥物左旋多巴，降低藥效，顯示腸道菌群對治療成效有關鍵影響。

張家銘呼籲，面對這場看不見的風暴，我們並非無力改變。日常生活中可透過調整飲食和生活習慣來改善腸道菌群，包括多攝取膳食纖維和發酵食品，避免農藥殘留和塑膠高溫加熱，減少加工食品及化學清潔劑使用，並維持良好睡眠與穩定情緒。

他提醒，若出現長期便秘、情緒低落或睡眠不佳等症狀，尤其有家族帕金森病史者，應正視腸道健康狀況。腸道正是守護大腦健康的第一道防線，及早調整可有效降低神經退化風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中