便秘竟是帕金森前兆！醫揭腸道毒素影響大腦健康

便秘、情緒與睡眠問題可能是大腦警訊。示意圖。（資料照）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕便秘不只是消化系統的問題，也可能是大腦發出的早期警告信號。台北榮總遺傳優生科主任張家銘說，長期便秘合併情緒低落和睡眠障礙，往往是神經系統潛在風暴的徵兆，並非單純因為年齡增長所致。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，當神經系統出現問題時，病灶不一定起源於大腦本身。近年科學研究顯示，帕金森氏症的神經退化過程，牽涉腸道菌群失衡與化學毒素的相互作用，形成一場從腸道延伸至大腦的「神經風暴」。

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2025年發表於《Nature Communications》的國際研究，結合11國、4489名帕金森患者腸道菌群數據，運用機器學習發現帕金森患者腸道中，負責生成短鏈脂肪酸的益菌明顯減少，反而有害菌大幅增加，導致腸道防禦能力下降，使毒素更易侵入人體。

令人擔憂的是，這些患者腸道菌能分解多種化學毒素，包括已知與帕金森相關的三氯乙烯與農藥Atrazine，將環境毒素轉化為更易穿越腸道屏障、影響大腦的形式。換言之，腸道成了毒素的「秘密加工廠」。

此外，研究也發現腸道菌群變化干擾神經傳導物質的前體代謝，不僅影響免疫系統，也影響情緒、睡眠、焦慮和記憶力。部分腸道菌甚至分解帕金森治療藥物左旋多巴，降低藥效，顯示腸道菌群對治療成效有關鍵影響。

張家銘呼籲，面對這場看不見的風暴，我們並非無力改變。日常生活中可透過調整飲食和生活習慣來改善腸道菌群，包括多攝取膳食纖維和發酵食品，避免農藥殘留和塑膠高溫加熱，減少加工食品及化學清潔劑使用，並維持良好睡眠與穩定情緒。

他提醒，若出現長期便秘、情緒低落或睡眠不佳等症狀，尤其有家族帕金森病史者，應正視腸道健康狀況。腸道正是守護大腦健康的第一道防線，及早調整可有效降低神經退化風險。

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