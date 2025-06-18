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時間比步數重要！每日走百分鐘 腰痛機率大降

2025/06/18 20:07

研究發現，走路時間比步數更重要。示意圖。（歐新社）

研究發現，走路時間比步數更重要。示意圖。（歐新社）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多人努力追求「每天一萬步」的目標，但最新研究指出，比起步數，花在走路上的時間才是預防慢性腰痛的關鍵。

根據《每日郵報》報導，來自北歐的學者發現，每天步行超過100分鐘，可有效降低慢性下背痛的機率，相較每日走路時間不到78分鐘者，風險減少約23%。而且，無論男女、年齡層，這個「黃金時間」皆適用。

這項針對1萬多名挪威成年人的調查發現，約15%受訪者近一年曾經歷持續3個月以上的下背不適。分析顯示，只要日行走時間突破100分鐘，發生慢性腰痛的可能性便明顯下降。

研究也指出，步行的速度雖與腰痛風險略有關聯，但關鍵影響因素仍是「走多久」而非「走多快」。專家因此建議，與其追求快步行走，不如著重於每日累積足夠的行走時間。

醫學界提醒，若下背痛持續3個月以上，便可能轉為慢性問題，不僅影響生活品質，嚴重時還可能構成身心障礙。在英國，肌肉與骨骼系統疾病（簡稱MSK）是造成工作人口流失的第二大原因，僅次於心理健康問題。根據2024年官方統計，英國約64萬人因MSK疾病失去工作能力，占長期病假的1/4。2022年因此損失的工作日更高達2340萬天。

英國國民健保系統（NHS）的MSK相關門診候診人數已居社區醫療之首，截至2024年9月，等待專科診治者突破34萬人。為此，當局宣布投入350萬英鎊，強化17個地區整合照護網，改善相關醫療服務。

北歐研究團隊表示，這些發現不只適用於挪威，其他先進國家也可能參考。儘管部分高活動量者可能原本就較常從事勞力工作，對數據造成影響，但「每日步行時間充足」對大多數人來說，仍是預防慢性腰痛的有效方法。

專家最後建議，與其執著於步數計數器，不如養成「日行百分鐘」的習慣，讓簡單的走路成為最便宜、最有效的護腰良方。

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