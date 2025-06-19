健康網》2深綠蔬菜清甜不苦澀！ 營養師：「它」鈣讚

營養師分享，小松菜富含大量的鈣，適合日常入菜做為補鈣配方；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃外食，經常可以看見地瓜葉、菠菜、A菜等葉菜類，雖然不錯，但是不是偶爾會吃膩、覺得可以換些不一樣的？營養師廖欣儀推薦青松菜與小松菜，2者皆對身體有好處：小松菜富含大量的鈣，適合日常入菜做為補鈣配方；青松菜則含有維生素C，能幫助鐵質吸收。

廖欣儀在臉書專頁「欣儀的營養聊天室」發文分享，青松菜與小松菜，是好吃、平價又營養的綠葉蔬菜，便當店、自助餐店都算常見，其富含鐵質、鈣質、維生素C等營養素，口感清爽，料理好上手，值得一吃。

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小松菜 植物性鈣質補給

廖欣儀說，小松菜含有鐵、維生素C、葉酸、鈣，營養密度高。根據食品成分資料庫顯示，每100克的小松菜約含有93毫克的鈣，在蔬菜類中算是很不錯的鈣質來源，加在日常料理中，就是補鈣的好方法。

青松菜 自帶維生素C補鐵

她接著分享，青松菜不澀、口感清甜，本身還含有鐵，而且自帶「維生素C」，能有效幫助鐵質吸收。對需要補鐵的女性、忙碌上班族來說非常友善。

廖欣儀指出，小松菜和青松菜不像有些深綠色葉菜容易帶苦或澀味，它們口感清脆、吃起來不刮喉，不管是快炒、火鍋汆燙、拌醬、煮湯，都很適合。她列出以下3種常見的小松菜或青松菜料理，供民眾參考：

●中式：蒜炒、炒肉末、炒菇類、燴豆腐。

●日式：燙熟後拌柴魚醬油、胡麻醬，或切碎煮味噌湯。

●火鍋：汆燙後沾醬，簡單就很好吃。

營養師指出，小松菜或青松菜料理方式多元，汆燙、拌醬、煮湯都很適合；示意圖。（圖取自photoAC）

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