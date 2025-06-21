健康網》兒童肥胖5大因子公開！ 沒吃早餐、睡太少都中鏢

醫師指出，沒吃早餐的孩子，有較高的比例過重及肥胖；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小時候的胖就是胖！習慣一旦養成，未來想控制體重更困難。禾馨醫療小兒科醫師周祐羽表示，據國健署調查顯示，台灣7-18歲孩童每3人有1人過重或肥胖，小時候胖就是胖，因此提醒吃太多高熱量零食、含糖飲及沒吃早餐等飲食營養不均、活動不足、睡眠太少、環境壓力、胎兒期影響都可能使孩子肥胖風險提高，呼籲家長一同守護孩子健康。

周祐羽在臉書專頁「禾馨醫療」發文指出，據國健署調查顯示，台灣7-18歲孩童每3人有1人過重或肥胖，也有研究指出，7成胖青少年，長大後仍會肥胖！小孩肥胖不容忽視，因此整理出5大兒童肥胖風險因子：

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1.飲食不均：含糖飲料、高熱量零食攝取過多，甚至是沒吃早餐的孩子，有較高的比例過重及肥胖。

2.活動不足：每週運動量不夠，生活久坐不動、使用電子螢幕時間太多，不利於體重管理。

3.睡眠太少：研究發現，2.5-6歲的幼兒，睡眠不足11小時者，日後肥胖機率是充足睡眠的2.9倍。

4.環境壓力：生活環境衝突高，可能會降低孩子的自我控制能力，產生不良飲食習慣。

5.胎兒期影響：父母肥胖、孕期體重控制不佳、妊娠糖尿病、子宮內生長遲滯，都會提高寶寶未來肥胖風險。

醫師提醒，兒童睡眠不足，容易增加肥胖風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

暑假將近 善用3撇步健康不打烊

國健署曾提醒，研究顯示，學生在暑假期間生活型態會改變，包括每日久坐時間增加約5%、螢幕使用時間2小時以上者增加約6%、蔬菜及水果攝取量分別減少0.6份及1.1份、糖攝取增加約10克等，且BMI也有上升趨勢。因此建議善用3撇步，培養及維持良好生活型態，維持健康體位過暑假：

●天然又美味，原型少加工：善用「我的餐盤」口訣，每天早晚1杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉1掌心、堅果種子1茶匙。多選擇天然、原型、少加工食材，如全穀及未精緻雜糧、南瓜、深綠色蔬果等。

●多補充水分，減糖少負擔：炎炎夏日，大家喜歡喝杯冰涼的含糖飲料，然而含糖飲料喝越多，身體負擔越大。「白開水」是最好的水分來源，加入少許檸檬片等水果，或加入茶葉泡製冷泡茶，讓白開水不只是白開水，又可增加水分攝取。

●快樂活動，減少久坐：WHO建議兒童及青少年每天都應累積至少達到60分鐘以上中高強度身體活動，並減少久坐時間、每日應少於2小時的觀看螢幕時間。

國健署建議，兒童及青少年每天都應累積至少達到60分鐘以上中高強度身體活動，並減少久坐時間，護健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

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