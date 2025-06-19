健康網》無碳水飲食加速掉髮！ 醫揭白米飯4好處

柯博桓指出，拒絕白米可能反而讓頭髮加速掉落；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長期實行「無碳水飲食」、拒絕白米飯的人，頭髮健康恐怕正面臨嚴峻挑戰！DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓，於臉書粉絲專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文指出，白米對頭髮健康的重要性，絕對超乎想像，拒絕白米可能反而讓頭髮加速掉落，包含獲取生物素與礦物質、穩定血糖、提升蛋白質利用率。

柯博桓強調，白米中含有豐富的生物素（維生素B7），這是頭髮生長不可或缺的關鍵營養素。根據統計，停吃白米3個月以上的受試者中，有高達67%出現不同程度的脫髮症狀。若改吃其他精緻澱粉，或完全不攝取澱粉，極有可能導致生物素攝取不足，進而影響頭髮生長。

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此外，白米還有助於穩定血糖，間接保護秀髮健康。柯博桓提醒，當完全拒絕碳水化合物時，血糖波動劇烈，易導致壓力荷爾蒙「皮質醇」上升，進而影響毛囊健康，使頭髮提前進入休止期而脫落。白米所提供的穩定葡萄糖，不僅能避免蛋白質被迫轉為能量，還能讓蛋白質專注於建造新的頭髮，蛋白質利用效率更可提升達40%。

柯博桓提醒，不論為了身體或頭髮健康，都應避免極端飲食，均衡攝取營養才是保護秀髮的最佳方式；圖為情境照。（圖取自freepik）

柯博桓指出，白米中的鋅、硒、鐵等微量元素也是維護頭髮健康不可忽視的成分，這些礦物質參與黑色素和角蛋白（頭髮主要成分）合成，尤其鋅對毛囊細胞分裂與修復有重要作用。即使精製過程造成部分營養流失，現代的強化白米技術已能有效補足這些關鍵元素。一項針對戒米族與常吃白米族的研究發現，戒米族頭髮中的關鍵礦物質含量平均低20%至30%。

柯博桓提醒，若因健康或減重需求減少碳水攝取，也應注意從其他食物補充足夠營養，例如適量攝取糙米、燕麥、薯類等。不論為了身體或頭髮健康，都應避免極端飲食，均衡攝取營養才是保護秀髮、維持自信與魅力的最佳方式。

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