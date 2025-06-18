健康網》單純打呼要治療嗎？ 醫：嚴重干擾他人值得重視

醫師表示，如果鼾聲已經嚴重干擾伴侶的睡眠、甚至影響感情，那就值得被重視；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕沒有睡眠呼吸中止症、只是單純「打呼很大聲」吵到枕邊人需要治療嗎？嘉義長庚醫院耳鼻喉系口腔咽喉科主任蔡明劭說，如果打呼不影響自己、不影響別人，當然可以不處理；但如果鼾聲已經嚴重干擾伴侶的睡眠、甚至影響感情，那就值得被重視。

蔡明劭在臉書專頁「蔡明劭 耳鼻喉醫師」分享，1對年輕的情侶，男生身強體壯，白天精神也不錯，檢查下來也沒有缺氧，但他女朋友一臉無奈地說「他晚上打呼超大聲，根本沒睡過一整晚」，這種情況稱為「單純性打鼾」，睡覺時會打呼，但沒有出現睡眠呼吸中止症（OSA），血氧也沒有下降，需不需要治療其實視情況而定。

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蔡明劭表示，除了常見的鼻腔通氣問題（如鼻中膈彎曲、鼻甲肥大），還有不少人的鼾聲是來自於軟顎鬆弛與震動。這時醫師會針對軟顎進行治療，例如：微創軟顎整形手術、軟顎雷射緊緻治療，這些方式能夠減少呼吸道共鳴與軟組織振動，有效降低鼾聲，且復原期短、效果穩定，但須注意由專業醫師檢查確認鼾聲部位，手術才會有效，否則很可能徒勞無功。

蔡明劭說，他遇過許多患者，原本以為「打呼沒救了」，結果經過評估與適當治療，不僅鼾聲改善，整個人也睡得更安穩，最開心的還是枕邊人。現代睡眠醫學與耳鼻喉科的技術早已進步很多，不需要忍耐，也不需要分房睡。只要有意願處理，總能找到最合適、最有效的方式，讓你安靜入睡，也讓愛的人睡得安心。

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