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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》頻尿菜單吃起來！ 4種食物幫你顧膀胱

2025/06/17 18:32

朱信誠指出，「南瓜籽」富含鋅、鎂及植物固醇等營養素，能舒緩膀胱過動。（圖取自freepik）

朱信誠指出，「南瓜籽」富含鋅、鎂及植物固醇等營養素，能舒緩膀胱過動。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活忙碌，頻尿問題卻困擾不少人。一天跑廁所的次數多到懷疑人生，甚至半夜被尿意叫醒，影響睡眠與生活品質。對此，民權精睿泌尿科診所院長朱信誠在臉書專頁「冷靜看診溫柔守護泌尿科朱信誠醫師｜台北中山男性學增大增粗變硬」發文提醒，有4種食物能夠從日常保健著手，幫助穩定膀胱機能、減少頻尿困擾，包含蛋白質、南瓜籽、芋頭、銀杏。

首先是「蛋白質」。雞肉、海鮮、蛋等優質蛋白質，除了能促進肌肉生長，對於強化骨盆底肌也有幫助，而骨盆底肌正是支撐膀胱、穩定排尿功能的關鍵。朱信誠表示，許多中年男性因為骨盆底肌退化而導致頻尿，因此適量補充蛋白質非常重要。

第二種食物是「南瓜籽」，別看它個頭小，卻富含鋅、鎂及植物固醇等營養素，能夠抗氧化、穩定膀胱過度活動，強化泌尿道健康。第三項推薦食材為「芋頭」，朱信誠指出，芋頭雖然無法直接強化肌力，但能維護膀胱黏膜健康，減少膀胱因外來刺激而過度收縮，有助於緩解頻尿狀況。

最後則是「銀杏」。銀杏具有收斂除濕作用，有助於改善排尿不順、頻尿或小便混濁等問題。不過朱信誠提醒，銀杏攝取需適量，避免過量造成身體負擔，慢性病患者更應諮詢專業醫師或營養師後再食用。

針對料理這些食材的方式，朱信誠建議蛋白質類食物可以選擇水煮雞胸肉、清蒸鮭魚、茶碗蒸等清淡料理，避免重鹹以免刺激膀胱。南瓜籽則可撒入優格、燕麥粥，或磨粉拌飯。芋頭適合燉雞、煮湯或做成芋頭蒸飯，甜品則建議避免過甜。至於銀杏，可以加入雞湯或快炒料理中，但每次只需幾顆即可。

朱信誠強調，健康飲食不必依賴昂貴保健品，只要選對食材、適當料理，就能輕鬆為泌尿系統做好日常保養，減少頻尿帶來的不便與困擾。

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