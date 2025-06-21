健康網》睡不好 運動幫忙！研究：規律有氧縮短入睡時間

醫師談到有位原本有睡眠困擾的少女，在接觸羽球後，練出樂趣，睡眠品質提升不少。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年睡眠問題困擾不少人，就連少女也深受其害。其中的問題很多，然醫師建議若能養成運動習慣，有望減少失眠，增加睡眠品質。蔡明劭說明，

嘉義長庚醫院耳鼻喉系口腔咽喉科主任蔡明劭在臉書專頁「蔡明劭 耳鼻喉醫師」分享一個個案：「醫師，我覺得我晚上都沒睡好，白天總是頭昏昏、提不起勁。」這是我診間常聽見的一句話。這位年輕女孩的睡眠檢查其實「正常」，但她總覺得入睡不易，半夜偶爾醒來後難再入眠，醒來時更像是沒睡一樣疲倦。

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蔡明劭說明，這種狀況，有時我們稱為「主觀睡眠障礙」，也就是睡眠的客觀數據沒問題，但患者主觀感受不佳。我鼓勵她：「去運動吧！每天讓身體出點汗，曬一點太陽，讓生活節奏自然同步。」

蔡明劭說明，後來當事人選擇羽毛球。從一週一次，到後來每週三次、場場滿場飛奔。三週後，她回來說：「醫師！我現在一躺下就睡著，一覺到天亮，醒來神清氣爽，還想再打一場球呢！」運動不只是為了身材，更是調節睡眠的天然良方。

蔡明劭說明，根據美國國家睡眠基金會（National Sleep Foundation）與臨床研究證據指出：規律有氧運動（如快走、有節奏打球、游泳）有助於縮短入睡時間、延長深層睡眠、減少夜間覺醒。

運動會刺激褪黑激素分泌與晝夜節律穩定，尤其早上或白天進行，幫助睡眠節奏自然調整。研究發現，每週從事 ≥150 分鐘中強度運動者，白天嗜睡的機率比不運動者低 65%（Baron et al., Sleep Health, 2017）。

醫師談到有位少女有睡眠困擾，並且強調自己「白天總是頭昏昏、提不起勁」。（圖取自shutterstock）

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