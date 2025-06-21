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健康網》蔬菜不只有纖維！ 學者：莧菜鈣厲害、菠菜大補鐵
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕蔬菜不只能補充膳食纖維，還能補充鈣質、鐵質！營養學者洪泰雄舉例，莧菜等蔬菜富含鈣質，有助於骨骼、牙齒健康；再者，菠菜等含有豐富鐵質，適合貧血、素食者食用；最後，蔬菜中的地瓜葉、空心菜、大陸妹等，含有膳食纖維，有助於排便，不同蔬菜補充營養大不同，建議選擇時避免重複性高的蔬菜，營養更全面。
洪泰雄近日在臉書分享，據國民營養調查顯示，逾8成國人每天蔬菜攝取量不到建議的一半，且選擇時重複性高，常常都是地瓜葉、A菜、大陸妹等蔬菜輪流吃。但其實不同葉菜，補的營養大不同，常見綠色葉菜分為補鈣型、補鐵型及補纖維型：
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●鈣質型—護骨骼與牙齒健康：舉例來說，小松菜、芥藍菜、莧菜等蔬菜富含鈣質，尤其是小松菜，每100克就約含有93毫克的鈣質，在蔬菜中算很高，適合不喝奶的人或不愛吃起司的朋友。
●鐵質型—女性、素食者好友：代表菜色如菠菜、青松菜、甜菜葉，這類蔬菜含有植物性鐵質，同時部分自帶維生素C，適合貧血、氣色差、易疲倦族群補充鐵。不過，由於維生素C有助鐵吸收，建議不要與茶同食。
●纖維型—清腸胃的好幫手：地瓜葉、空心菜、大陸妹等含有大量非水溶性纖維，能幫助腸道蠕動，適合便秘族、久坐不動、長期外食者。
洪泰雄建議，每天至少食用3份蔬菜，每份約為1碗煮熟的蔬菜，且需不同種類輪著吃，才能吃進多元營養素，不再只補一種。每週試著加入1種平常沒吃的綠色蔬菜，看看排便、氣色、活力會不會變好！
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