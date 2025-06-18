健康網》長者互點眼藥水抄名冊 醫：共用眼藥水恐感染

眼科醫師提醒，共用眼藥水可能有互相感染的疑慮；若非使用無防腐劑的人工淚水，點用次數也要依照醫囑使用。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台北地檢署偵辦國民黨台北市黨部涉嫌集體抄錄名冊造假連署罷免案。據報導，檢調發現，黃呂錦茹等人竟要求年邁黨工抄寫名冊，時間長達11小時，甚至要互相點眼藥水。珍世明眼科診所院長王孟祺表示，抄寫到視力減退是很有可能發生的，且若加上緊張以及時間急迫，減少眨眼，視力不良的情形就會發生；即使是年輕人都有可能，遑論長者。

王孟祺在臉書「王孟祺醫師-眼科最前線」說明，大家常常以為乾眼症只是乾燥不舒服，其實乾眼也常常以視力模糊、不穩定來表現。我們黑眼珠（角膜）的細胞表面在顯微鏡下其實不是平整的，是因為薄薄的一層淚液覆蓋在上面，才形成可以聚焦光線的光滑鏡面。當這層淚液乾掉後，表面不平整就會導致聚焦不良，視力就會模糊。

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其實各位朋友只要張眼不眨，大約30秒可能就會感到不舒服，視力也會逐漸變的模糊。尤其是在一些不良的環境下，如冷氣強的空間，風大的戶外，乾燥的地區，淚水乾燥的更快。

為什麼抄名冊會抄到視力不良？當人處在緊張或時間急迫的狀態下，常常會減少眨眼的次數，許多人眨眼都還沒有閉緊就急著張開眼睛，捨不得浪費一秒鐘，使用螢幕的上班族也常常有類似的狀況。這樣的狀況下，淚液覆蓋不良，自然乾眼視力不良就發生了。更何況這些志工都上了年紀，是乾眼症好發的族群。

最後王孟祺提醒，要記得多眨眼，下意識的稍微緊閉一下才不至於眨眼閉闔不全。適時的休息是很重要的，也可以在休息時熱敷一下，點用一點人工淚液可以暫時緩解不適症狀。不過若是像共用眼藥水，可能有互相感染的疑慮。若非使用無防腐劑的人工淚水，點用次數也要依照醫囑使用，狂點也可能發生問題。

近日檢調偵辦集體抄錄名冊造假連署罷免案，發現涉案人要求年邁黨工長時間抄寫，且互相點眼藥水。圖中為國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（資料照，記者王定傳攝）

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