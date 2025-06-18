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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》夏天腸胃拉警報！ 營養師授「4飲食自救法」

2025/06/18 06:31

營養師分享4個要注意的食安問題，如避免空腹吃刺激食材、注意生食衛生、少吃易脹氣食材，以及將生熟食分開處理；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師分享4個要注意的食安問題，如避免空腹吃刺激食材、注意生食衛生、少吃易脹氣食材，以及將生熟食分開處理；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天一到，食材容易腐壞變質，造成民眾上吐下瀉的情況嚴重。營養師高敏敏在臉書專頁發文表示，除了慎選食材來源，也可以多注意食安，像是避免空腹吃辛辣或咖啡等刺激性食材、注意生魚片或生蚵等食物衛生、少吃珍珠奶茶或湯圓等容易脹氣的食材，以及處理食材時記得將生、熟食分開。

食安注意4招 避免腸胃炎

●避免空腹吃刺激食材：如辛辣食物、較酸的水果、咖啡，容易加劇胃酸分泌，導致胃部發炎。

●吃生食要注意：如生魚片、生蚵、生蠔、生蛋拌飯，生食本就不易保存，在悶熱潮濕環境下更容易滋生細菌，一不小心就容易引發腸胃炎。

●生、熟食分開處理：建議準備2副菜刀和砧板，避免交叉污染食材。

●少吃脹氣食材：如珍珠奶茶、汽水、湯圓，這些食材容易導致脹氣，使腸胃不適，如果是已經得腸胃炎的患者，更要避免這些食材。

營養師表示，珍珠奶茶容易導致脹氣，如果已經得了腸胃炎，更要避免食用；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，珍珠奶茶容易導致脹氣，如果已經得了腸胃炎，更要避免食用；示意圖。（圖取自freepik）

高敏敏補充，若真的得了腸胃炎，也不是只能吃粥，衡量自己的腸道狀況後，可以選擇一些好消化的食物。她列出飲食上需要注意的4個原則：

●多喝水：如果舌苔乾、皮膚乾、頭昏眼花都可能是水分不足。

●適時補充運動飲料：不想拉到電解質失衡，可以喝運動飲料補充電解質。

●飲食清淡：可以吃含果膠、可止瀉的水果，如蘋果、香蕉；水煮清淡的清湯類，如蛋花湯、清湯麵、粥品；好消化的蒸蛋、吐司、蘇打餅乾；少粗纖維的菜，吃蔬菜的嫩葉或是水分較多的瓜類。

●少量多餐：可以把1天3餐，分成1天6餐（3正餐+3點心），減少腸胃刺激。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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