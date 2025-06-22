健康網》香菇「日光浴」維生素D翻倍 醫：益於骨頭肌肉健康

醫師指出，香菇含有豐富的維生素D、膳食纖維、礦物質如鉀、鋅；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香菇富含營養，且烹調方式多樣，深受多數人的喜愛！高雄初日診所減重專科暨家醫科醫師李唐越分享，香菇含有豐富的維生素D、膳食纖維、礦物質如鉀、鋅，且低卡路里、低GI食物，適合減重者食用。不只如此，香菇經過陽光照射或經紫外線輻射處理者，還能產生大量的維生素D，有助於肌肉、骨骼健康。

李唐越在臉書專頁「初日診所」與Youtube頻道發影片分享，香菇原產於東亞地區，特別是中國、日本和韓國，已被栽培上千年，是亞洲料理中十分常見的食材之一。

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李唐越引述研究指出，香菇經過陽光照射或經紫外線輻射處理者，可以產生大量的維生素D，有助於肌肉、骨骼健康，對於素食者來說，是主要的維生素D來源之一。

李唐越說明，香菇營養價值高，富含維生素D、膳食纖維、礦物質如鉀、鋅，且其屬低卡路里、低GI食物，對於血糖的波動影響較小，有助於血糖穩定，減少因血糖波動引起的飢餓感，從而幫助控制食慾及減少過度進食，有利於減重、控制血糖。

農業部表示，優質乾香菇應該要有香氣，像烤花生或堅果的味道；示意圖。（圖取自freepik）

生鮮、乾香菇挑選一次收

如何挑選乾香菇？農業部曾建議從外觀、觸感、氣味判斷，首先外觀上，菇傘表面呈褐色至深褐色皺縮狀、無裂紋，菌褶淡黃色、菇柄有修剪，長約1公分以上；觸感應硬而厚實，也就是說同重量包裝下，朵數較少者為佳；優質乾香菇也應該有香氣，像烤花生或堅果的味道者尤佳。

至於生鮮香菇的挑選標準，農業部說，外觀上菇傘圓而厚，表面沒有皺紋，菌褶白皙潔淨，沒有輝點或黑點者，並在按壓菇傘後，應馬上恢復原狀，且聞起來沒有酸味的，才是優質的生鮮香菇。

高雄初日診所減重專科暨家醫科醫師李唐越。（初日診所提供）

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