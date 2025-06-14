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健康網》168斷食不只時間 醫：生活習慣與飲食才是關鍵

2025/06/14 17:45

醫師表示，168間歇性斷食法的重點應該放在生活樣貌與飲食選擇本身，而非壓時間；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，168間歇性斷食法的重點應該放在生活樣貌與飲食選擇本身，而非壓時間；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信有不少人都很疑惑「明明都有做到168間歇性斷食，怎麼體重都沒有改變」；對此，內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，「時間點」只是方法，不是魔法，真正決定體重與健康的，是生活樣貌與飲食選擇本身，因此重點應該放在調整飲食，而非壓時間。

陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文說明，簡單來說168是「一天內有8小時可以進食，其他16小時禁食」，這樣的飲食時段安排，的確可以幫助：控制總熱量攝取、增加胰島素敏感度、讓身體進入更多「使用脂肪當能量」的狀態（也就是代謝靈活性），聽起來好像把控制時間進食就會受，但事實並非如此。

陳潔雯說，如果做了168卻沒有瘦，可能要檢視一下自己的飲食或生活習慣是否有以下問題，使168沒有發揮效果：

●進食時間內依然吃過量，或餐餐高油高澱粉。

●飲食內容營養密度不足，導致能量利用效率低。

●長時間壓力、睡眠不足，讓身體持續在高皮質醇狀態。

●體能活動幾乎為零，消耗端太少。

陳潔雯提醒，如果你曾經做168沒成功、或正在做但效果有限，請不要懷疑你自己。可能只是你誤會了「斷食」的精華。與其追求形式上的「168執行力」，不如回頭看看：食材選擇、份量、進食節奏，對自己來說是不是剛剛好？間歇性斷食的核心是在那8小時裡，怎麼選食物、怎麼吃進去，不是把進食時間壓縮就會瘦。

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