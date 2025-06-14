健康網》紫色蔬果助攻降尿酸 學者：還可抗氧化、發炎

青花素具有抗氧化、抗發炎及促進尿酸代謝的多重功效，是控制尿酸濃度的有力輔助。可從紫葡萄、藍莓、紫高麗菜、紫米、紫洋蔥等蔬果中攝取。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕紫色蔬果不僅色澤迷人、風味獨特，還是高尿酸與痛風患者的天然守護者。營養學者洪泰雄在臉書發文指出，紫色食物富含一種名為「花青素（Anthocyanins）」的植化素，具有抗氧化、抗發炎及促進尿酸代謝的多重功效，是控制尿酸濃度的有力輔助。可從紫葡萄、藍莓、紫高麗菜、紫米、紫洋蔥等蔬果中攝取。

洪泰雄說明，花青素具備抑制體內「黃嘌呤氧化酶」的能力，這種酵素正是體內產生尿酸的關鍵，他也分享4個紫色食物對尿酸有幫助的理由。

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1.含有花青素，能抑制體內生成尿酸的關鍵酵素「黃嘌呤氧化酶」。

2.具有天然的抗發炎效果，有助減輕痛風發作時的腫脹與疼痛。

3.幫助鹼化尿液、利尿，讓尿酸順利排出體外。

4.嘌呤含量低，是高尿酸與痛風族群的安全選擇推薦的紫色食物。

洪泰雄分享幾種營養又好吃的紫色食物：

●紫葡萄：花青素＋白藜蘆醇，抗氧化又護血管。

●藍莓、黑莓：超強抗發炎神器。

洪泰雄表示，藍莓是超強抗發炎神器。（圖取自freepik）

●紫甘藍（紫高麗菜）：維生素C＋纖維，促代謝。

●紫地瓜：花青素＋膳食纖維穩定血糖。

●紫米：取代白飯的好選擇。

●紫洋蔥：含有抗氧化的槲皮素，保護關節也抗發炎。

洪泰雄提醒，紫色食物雖好，還是要搭配整體低嘌呤飲食，並避免油炸與高糖加工品。

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