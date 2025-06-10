健康網》中醫怎麼看失智？ 醫曝3大治療重點與居家照護建議

中醫治療失智主要有3大方向：改善腦部氣血循環、加強排泄功能、補腎氣活化腦細胞；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕失智症是現代高齡社會常見的健康議題，而現代中醫是如何治療失智症？中醫師林本庭近日在臉書專頁指出，雖然中醫古籍並無「失智」一詞，但早在明朝《景岳全書》中已有「癡呆」的描述，形容原本認識的人變得不認識，過去熟悉的事情也做不來。而中醫治療失智主要有3大方向：改善腦部氣血循環、加強排泄功能、補腎氣活化腦細胞。

隨著全球人口老化與飲食習慣改變，失智症患者不斷增加。根據衛福部統計，目前台灣約有30萬名失智人口。失智症主要表現為認知功能退化，包括計算能力、語言表達、空間感等，嚴重時甚至出現幻覺或幻想。現代醫學對失智已有明確分期，早期以治療為主，晚期則重視照顧與安養，因此及早預防、診斷與治療至關重要。

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林本庭指出，中醫治療失智主要有3大方向。首先是改善腦部氣血循環，透過活血化瘀或溫陽的方式，促進代謝廢物排除，減少腦部細胞損傷。中醫認為，這些代謝廢物屬於「痰濁痰濕」，需依靠正常排泄功能避免惡化。第二是加強排泄功能，確保代謝廢物不在體內堆積。第三則是補腎氣活化腦細胞，中醫認為腎主骨生髓，與腦部功能密切相關，因此透過補腎可達到養腦的效果。

林本庭說，平時也可按摩頭部穴位保健，例如百會穴（耳尖連線頂端）有安神醒腦、提升陽氣的作用；四神聰穴則位於百會穴前後左右各一寸處，建議以手掌輕柔按摩，促進腦部循環；圖為情境照。（圖取自freepik）

不少民眾也關心生活中的預防與保健方法。林本庭建議，飲食可參考地中海飲食，多吃蔬菜、水果、全穀類及橄欖油等優質植物油。平時也可按摩頭部穴位保健，例如百會穴（耳尖連線頂端）有安神醒腦、提升陽氣的作用；四神聰穴則位於百會穴前後左右各一寸處，建議以手掌輕柔按摩，促進腦部循環。

此外，記憶訓練與日常活動對延緩失智也有幫助，如唱歌、繪畫、種植、手工藝或下棋等，尤其是長輩過去喜愛或習慣的活動，持續進行對腦部刺激效果更佳。

對於居家環境的設置，林本庭提醒，可張貼清楚標示的標籤於藥盒、衣櫃、鞋櫃等，若有外籍移工協助照護，也建議使用雙語標示，方便彼此溝通。桌椅與地板顏色應有對比，避免長輩誤坐空處跌倒。走動路線應避免擺設滑動物品或高低差障礙，並留意晚間反光問題，建議使用窗簾遮蔽，減少長輩因視覺干擾產生幻覺。

林本庭最後呼籲，社區民眾若發現長輩出現疑似症狀，應及早協助就醫診斷，讓長輩獲得適當醫療與照護，延緩病情進展，提升生活品質。

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