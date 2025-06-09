自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

用未煮水洗鼻奪命！美71歲婦感染「腦食蟲」亡

2025/06/09 22:10

美國CDC提醒，鼻腔沖洗時應使用滅菌水、蒸餾水，或煮沸冷卻後的水，切勿直接使用未經處理的自來水；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

美國CDC提醒，鼻腔沖洗時應使用滅菌水、蒸餾水，或煮沸冷卻後的水，切勿直接使用未經處理的自來水；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州近期通報一例致命的「原發性阿米巴性腦膜腦炎」（PAM）病例，一名71歲健康婦人在露營期間，使用休旅車自來水進行鼻腔沖洗，數日後感染腦部寄生蟲「福氏耐格里阿米巴」（Naegleria fowleri），病發僅8天便宣告不治。

根據美國疾病管制與預防中心（簡稱CDC）的病例報告，患者於症狀出現前，曾多次用休旅車自來水進行鼻腔清洗。4天後即出現發燒、頭痛與意識混亂，隨後病情惡化，最終死亡。

這名婦人並無下水游泳等活動紀錄，排除常見水源感染途徑。根據調查，她在病發前僅接觸休旅車飲用水系統，未將水煮沸後使用，違反CDC建議的鼻腔沖洗用水準則。調查人員隨後抽樣休旅車水箱、淋浴設備及營地的市政供水進行檢測。雖未檢出阿米巴病原，但多項水質指標顯示消毒效果不足。

其中，營地供水系統的總氯與單氯胺濃度低於德州法定標準，並檢測出自由氨與高混濁度，顯示可能形成生物膜，為病菌孳生提供條件。專家指出，儘管環境樣本未驗出病原體，但採樣時已距離事發超過3週，水源條件與當時可能有所不同。此外，致病原也可能存在於濃度過低的狀態，超出檢驗極限。

目前無法確定感染源是休旅車水箱或營地自來水，但此案凸顯休旅車水系統若未定期維護，恐成病菌溫床。CDC呼籲，進行鼻腔沖洗時應使用滅菌水、蒸餾水，或煮沸冷卻後的水，切勿直接使用未經處理的自來水。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中