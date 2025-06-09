用未煮水洗鼻奪命！美71歲婦感染「腦食蟲」亡

美國CDC提醒，鼻腔沖洗時應使用滅菌水、蒸餾水，或煮沸冷卻後的水，切勿直接使用未經處理的自來水；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州近期通報一例致命的「原發性阿米巴性腦膜腦炎」（PAM）病例，一名71歲健康婦人在露營期間，使用休旅車自來水進行鼻腔沖洗，數日後感染腦部寄生蟲「福氏耐格里阿米巴」（Naegleria fowleri），病發僅8天便宣告不治。

根據美國疾病管制與預防中心（簡稱CDC）的病例報告，患者於症狀出現前，曾多次用休旅車自來水進行鼻腔清洗。4天後即出現發燒、頭痛與意識混亂，隨後病情惡化，最終死亡。

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這名婦人並無下水游泳等活動紀錄，排除常見水源感染途徑。根據調查，她在病發前僅接觸休旅車飲用水系統，未將水煮沸後使用，違反CDC建議的鼻腔沖洗用水準則。調查人員隨後抽樣休旅車水箱、淋浴設備及營地的市政供水進行檢測。雖未檢出阿米巴病原，但多項水質指標顯示消毒效果不足。

其中，營地供水系統的總氯與單氯胺濃度低於德州法定標準，並檢測出自由氨與高混濁度，顯示可能形成生物膜，為病菌孳生提供條件。專家指出，儘管環境樣本未驗出病原體，但採樣時已距離事發超過3週，水源條件與當時可能有所不同。此外，致病原也可能存在於濃度過低的狀態，超出檢驗極限。

目前無法確定感染源是休旅車水箱或營地自來水，但此案凸顯休旅車水系統若未定期維護，恐成病菌溫床。CDC呼籲，進行鼻腔沖洗時應使用滅菌水、蒸餾水，或煮沸冷卻後的水，切勿直接使用未經處理的自來水。

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