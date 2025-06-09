防曬過度恐增癌症風險！醫示警：日曬有助延壽

過度防曬恐導致癌症與心血管死亡風險增加。示意圖。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少人防曬是為了保持膚色白皙，但過度防曬可能對健康造成反效果。腎臟科醫師江守山指出，防曬除了讓皮膚變白，還可能增加癌症與心血管疾病的死亡風險。

江守山在臉書「江守山醫師」發文引用英國愛丁堡大學最新研究，說明紫外線對人體的正面影響可能遠大於過往認知。研究分析英國生物銀行近39萬5千名淺膚色族群的健康數據，發現長期暴露於較高紫外線地區的人，罹患心臟病與癌症的機率顯著較低。

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例如，居住在康沃爾等陽光充足地區的人，相較於紫外線較弱的愛丁堡或格拉斯哥居民，死於心臟病的風險可降低19%，死於癌症的風險也下降12%。雖然紫外線曝曬與皮膚癌風險有關聯，但研究指出，其對整體癌症死亡率並無顯著影響。

江守山進一步說明，早期的研究也有類似結論，尤其考慮到東亞黃種人皮膚對紫外線的穿透力較低，因此需要較多日照來合成維生素D。若長期防曬過度，不僅會增加癌症與心血管風險，也可能導致骨質疏鬆。

他提醒，若女性為了美白而避免日曬，建議可透過補充維生素D的方式維持健康，但仍應適度接受陽光照射，不宜完全避免。

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