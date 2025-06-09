美甲恐影響麻醉效果？ 護理師：別為了2000元忽視生命

麻醉護理師透露，開刀前一定要把美甲卸除，否則恐影響血氧的監測。示意圖。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕別讓美甲變傷害！許多女性都愛塗指甲油或是做光療美甲，但這樣的習慣在接受手術時可能潛藏風險。近日一名麻醉護理師指出，美甲可能干擾手術過程中重要的生理監測，尤其光療會阻礙光線穿透，影響對血氧的掌握，對此她也提醒，「不要為了2000元美甲，忽略你們的生命」。貼文曝光，引起網友熱議。

麻醉護理師在社群平台Threads發文說，「麻醉時，最討厭遇到一種病人，全手全腳都有光療指甲……」多數人認為卸除一隻就可以開刀，但其實這都是錯誤觀念，血氧監測是靠「光線穿透真實的血管組織」來偵測氧氣濃度，美甲會讓光線失真或無法穿透，這時就失去了麻醉下最關鍵的一個安全監控。

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護理師也強調，「不要為了2000元美甲，忽略你們的生命，一條命都大於2000元」，很多麻醉科人員都是聽血氧的聲音，少了一個數值，就像開車沒有安全氣囊一樣極度危險，所以開刀前一定要記得卸除美甲。

貼文曝光，引起網友熱議，「之前氣胸緊急住院需要開刀，手上的美甲硬摳掉，命比較重要」、「想當初我是自己把光療硬摳下來」、「原來是有關係有那麼大影響的嗎？OMG我現在才知道」、「之前我也是剛做完美甲，晚上醫院通知我要開刀要卸美甲，隔天就很不捨的卸掉，一開始也想說卸一指算了，但最後還是乖乖全卸了」。

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