健康網》早C晚A不只外用還能內服！ 「2類水果」美白抗老

營養師分享，白天吃富含維生素C的水果，如柳丁、芭樂等，能抗日曬、幫助美白；示意圖。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「早C晚A」是近年來流行的保養撇步，早C指的是早上使用維生素C的保養品；晚A指的是晚上擦維生素A衍生物的保養品；對此，營養師鄭玲君在臉書專頁「愛吃鬼營養師鄭玲君-瘦身、運動 從心出發」發影片分享，早C晚A不只靠保養品，也可以透過吃富含維生素C及維生素A的水果進行保養，也能變漂亮。

鄭玲君指出，早C晚A的保養法不僅限於外用，透過飲食內服也能達到同樣效果。外用方面，早C可加強肌膚美白，晚A則有助抗老緊緻；而內服則是藉由攝取富含維生素C與A的水果，早上補充維生素C、晚上攝取維生素A。只要持之以恆2個月，就有機會讓肌膚由內而外煥發光彩，提升保養效果。

請繼續往下閱讀...

●白天吃C：抗氧化、抗日曬、幫助美白，推薦食物如芭樂、奇異果、柳丁。

●晚上吃A：抗衰老、淡化斑點、消炎、減少粉刺，推薦食物如枸杞、木瓜、藍莓。

營養師指出，晚上吃富含維生素A的水果，有助於抗老、減少粉刺，如藍莓；示意圖。（圖取自freepik）

針對維生素C的好處，國健署曾說明，維生素C是一種水溶性的營養素，具有促進膠原蛋白合成、幫助傷口癒合、抗氧化的作用，可以維持免疫系統，增強身體抵抗力，維持皮膚健康。

針對維生素A的好處，國健署曾分享，維生素A主要存在於動物性食物中，像是魚肝油、動物肝臟等，而植物中主要包含的是合成維生素A的前驅物，例如α-胡蘿蔔素、β-胡蘿蔔素以及β-隱黃素，其中又以β-胡蘿蔔素最常見，主要存在於橘紅色、深色的蔬果中，在進入人體後會進一步被轉換成維生素A。它除了可以維持眼睛健康，也與皮膚黏膜的修復息息相關，是人體不可或缺的一種脂溶性維生素。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法