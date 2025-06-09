25歲女蛀牙大面積缺損 靠陶瓷嵌體恢復咀嚼與美觀

台南市立醫院牙醫師戴辰如指如患者牙齒有大面積缺損，可考慮價位中等、成效好的陶瓷嵌體來治療。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕25歲陳小姐因左下後牙劇烈疼痛，到台南市立醫院就診，牙科部醫師戴辰如診察發現患者左下第二大臼齒蛀牙嚴重導致神經發炎，需做根管治療與後續修復。因為陳女患牙齒質缺損面積大、牙冠較短，不宜再修牙冠，醫師建議採用自費新型「陶瓷嵌體」復形，成功恢復咀嚼功能也兼顧美觀與耐用性。

戴辰如表示，蛀牙、牙齒斷裂及根管治療等，都是造成牙齒結構缺損的常見原因。若缺損範圍較小，可使用樹脂材料直接填補；但若牙齒缺損過大，傳統樹脂的強度與抗磨耗能力有限，之後可能出現補綴物脫落、再次蛀牙或染色等問題。

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傳統上，對於較大面積的牙齒缺損，一般牙醫師常以「牙冠」修復，但牙冠製作須先將患者自己的牙齒修磨成圓柱體，再套上新的人工牙冠，當作牙齒使用，這會犧牲患者自己相當多的原齒質，長期下來可能影響牙齒結構的穩定性。

二十五歲陳小姐左下第二大臼齒蛀牙（左圖右一牙齒），經自費陶瓷嵌體治療（右圖右一牙齒）恢復咀嚼功能與美觀。（圖：台南市立醫院提供）

隨著牙科黏著劑技術發展成熟，及病患對美觀與功能性的追求日益提升，一般自費價位上比牙冠價昂些、但比植牙便宜的「陶瓷嵌體」，逐漸成為更合適牙齒大範圍缺損的修復選擇。陶瓷嵌體可根據牙齒缺損形狀客製化設計，不僅擁有良好的強度、抗磨耗性與生物相容性，也能保留更多原齒質，兼顧自然外觀與咬合功能。

戴辰如認為，當牙齒有大範圍缺損時，陶瓷嵌體是1項自然、耐用又美觀的修復方案。但她也提醒，雖然陶瓷嵌體硬度較高，仍不建議使用者用來咬堅硬食物，包括傳統假牙與植牙都一樣，唯有良好的口腔清潔習慣，三餐吃後、睡前刷牙，使用牙線、牙間刷潔牙、定期檢查洗牙與早期治療，是守護牙齒健康、避免蛀牙惡化的根本之道。

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