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健康網》美爆沙門氏菌疫情 生食、熟食應避免交叉污染

2025/06/08 15:44

加熱後的食品應防止交叉污染，生食及熟食所使用的砧板應該分開，勿混合使用，才能預防沙門氏菌；圖為情境照。（圖取自freepik）

加熱後的食品應防止交叉污染，生食及熟食所使用的砧板應該分開，勿混合使用，才能預防沙門氏菌；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國雞蛋業者陸續爆出沙門氏菌疫情，已造成79人染病，據《美聯社》報導，受此次疫情影響，雞蛋公司在亞利桑那州等州召回170萬顆雞蛋。到底什麼是沙門氏菌？根據衛生福利部食品藥物管理署網站指出，沙門氏桿菌廣泛存於動物界，可經由人、貓、狗、蟑螂、老鼠等途徑污染食品，所引起的食品中毒事件，世界各地常居首位。預防的方法在於，食品應充分加熱，並立即食用。

歸納說明沙門氏菌特色、發生原因、中毒症狀、治療方法，以及如何預防：

●特色：具有鞭毛，善於運動，生存的溫度在4–48℃之間，以35–37℃生長最佳，耐熱性低，煮沸5分鐘可將其殺死。

●發生原因：主要中毒原因食品為受污染的畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品、魚肉煉製品等動物性食品，又或是豆餡、豆製品等蛋白質含量較高的植物性食品。可由環境媒介或由人、貓、狗、蟑螂、老鼠等接觸食品而產生2次污染。2018年歐盟引起沙門氏桿菌感染主要原因為食用「雞蛋與蛋製品」，其次為烘焙製品及複合調理食品。

●中毒症狀：人體誤食沙門氏桿菌後，在4–48小時（平均約24小時）內就會發病，發病時間愈短，症狀愈嚴重。主要症狀為下痢、腹痛、寒顫、發燒（高燒維持在38–40℃）、噁心、嘔吐，症狀持續 2–3天後會痊癒。但有5%的人會成為帶菌者，死亡率為1%以下。

●治療方法：一般針對沙門氏菌造成腸胃炎的治療以補充水分及電解質為主，不需要給予抗生素治療。

一些特殊病患，例如：新生兒（小於三個月大）、大於50歲以上的長者、器官移植患者、血液腫瘤患者、HIV感染者、有人造植入物的病人（人工血管、心瓣膜、人工關節等）、以及鐮刀型貧血患者，若出現持續性高燒、疑似菌血症或腸道外感染的情況，則應接受抗生素治療，以避免發生移轉性的感染。

●如何預防：

1加熱。本菌不耐熱，於60℃加熱20分鐘即被殺滅，故食品應充分加熱，並立即食用。

2加熱後的食品應防止交叉污染。生食及熟食所使用之容器、刀具、砧板應分開，勿混合使用。

3 注意手部衛生。處理食品之前，手部要清洗並保持潔淨。

4防止病媒侵入。應撲滅或防止鼠、蠅、蟑螂等病媒侵入調理場所，也不得將狗、貓、鳥等動物帶進調理場所，垃圾應加蓋並定時清除。

5 被蒼蠅沾染、過期或腐敗等不潔食物，均應丟棄，切勿食用。

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