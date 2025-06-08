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咖啡因藏玄機！ 研究：干擾大腦睡眠恢復 年輕人尤有感

2025/06/08 11:03

咖啡是全球最受歡迎的飲品之一。但最新研究指出，其主要成分咖啡因可能在睡眠中持續影響大腦恢復；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

咖啡是全球最受歡迎的飲品之一。但最新研究指出，其主要成分咖啡因可能在睡眠中持續影響大腦恢復；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕愛喝咖啡提神，小心睡了也無法好好休息！加拿大蒙特婁大學最新研究發現，咖啡因不僅讓你保持清醒，更可能在睡眠中持續干擾大腦的夜間恢復機制，影響生理修復與認知功能。這種效應在年輕族群中尤其顯著，可能讓大腦即便在睡眠時仍處於較活躍、不易放鬆的狀態。

《SciTechDaily》網站報導，這項發表於《通訊生物學》（Communications Biology）期刊的研究，由蒙特婁大學認知與計算神經科學實驗室（CoCo Lab）的研究實習生特爾克（Philipp Thölke）與心理學教授卡里姆·傑爾比（Karim Jerbi）等人領導。他們與睡眠和老化專家朱莉·卡里爾（Julie Carrier）團隊合作，利用人工智慧與腦電圖（EEG）技術，深入探討咖啡因對睡眠的影響。

研究首次證實，咖啡因會增加睡眠時大腦訊號的複雜性，並增強大腦的「臨界狀態」（criticality）。傑爾比教授解釋，「臨界狀態」是大腦在有序與混亂間取得平衡的理想運作模式，如同協調良好的管弦樂團，能高效處理資訊、快速適應學習。

卡里爾教授補充，咖啡因刺激大腦進入這種更清醒、警覺的臨界狀態，白天有助專注，但夜間可能干擾休息，使大腦無法適當放鬆與恢復。研究團隊招募40名健康成人，比較他們在睡前分別攝取咖啡因膠囊和安慰劑後，夜間腦電圖的變化。

特爾克指出，分析顯示咖啡因增加了大腦訊號的複雜性，反映出更活躍且較難預測的神經活動，尤其在對記憶鞏固和認知恢復至關重要的「非快速動眼期」（NREM）睡眠階段。咖啡因也減弱了與深度恢復性睡眠相關的慢波（如theta和alpha波），同時刺激了通常在清醒和精神投入時更常見的beta波活動。

研究更發現，咖啡因對大腦動態的影響在20至27歲的年輕成人中，比41至58歲的中年參與者更為顯著，尤其在與做夢相關的「快速動眼期」（REM）睡眠。這可能與年輕人大腦中腺苷受體密度較高有關；腺苷是導致疲勞感的分子，其受體會隨年齡增長而減少，進而降低咖啡因的阻斷效果。研究者強調，鑑於咖啡因的廣泛使用，理解其對不同年齡層大腦的複雜影響至關重要。

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