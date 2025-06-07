健康網》喝熱牛奶助眠 不是睡前喝！日醫提建議

不少人認為睡前喝熱牛奶有助睡眠，日本醫師提醒：上午喝才是最佳時機。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信很多人在歐美影集或日本動畫中，會看到很多人會在睡前喝熱牛奶，據稱能幫助睡眠，特別是在寒冷的冬夜，飲用熱牛奶暖胃又暖心。然日本醫師提醒，睡前喝牛奶並非最佳助眠方法，上午喝才是最佳解。

日本媒體《PRESIDENT Online》引用由內科醫師工藤孝文著作的《「休養」にいいこと、1冊にまとめました》（暫譯：關於『休息』優點1次總集）一書之內容提到，大家多聽說晚上睡前喝熱牛奶，可幫助睡眠。

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實際上，為了得到高品質睡眠，早上喝鮮奶是有必要的。因為牛奶含有色胺酸，可幫助褪黑激素生成。色胺酸轉化為褪黑激素需要14到16小時，若上午喝牛奶，到晚間，褪黑激素救生成完成了。其他食物包含大豆製品、雞蛋、香蕉、堅果、肉類與魚類也含有色胺酸。

同時工藤孝文飲用研究指出，睡眠前使用智慧型手機，將大大影響睡眠。睡前使用智慧型手機將使大腦過度活躍，難以獲得深層睡眠，引發淺眠，隔天上午不會感到神清氣爽。建議在睡前兩小時關閉智慧型手機與電腦，使大腦容易進入休息模式。若很難做到，建議調低手機螢幕亮度，並設定為暖色調。可減少藍光對大腦的刺激。

另方面，大家多知道：睡前吃東西，可能更難入睡，且造成肥胖。工藤孝文說明，人體的時鐘基因仰賴「BMAL1」這個蛋白質產生，同時促進脂肪合成，產量在凌晨2點達到最高。這段時間進食將容易促進脂肪堆積，導致肥胖。因此晚上10點以後若吃東西，食物殘留在腸胃內，血流集中造成流向其他地方的血液不足，因此睡眠品質下降。所以深夜吃東西不僅導致肥胖，睡眠品質更差。工藤孝文總結，晚餐需於睡眠3小時前吃完，避免碰上BMAL1最活躍時刻。

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